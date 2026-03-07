News

Galatina, Quale lettura delle dipendenze? Istituzioni a confronto

Per troppo tempo le dipendenze sono state considerate una debolezza mentale, senza considerare il contesto nel quale sono nate e hanno preso piede.

È su questa riflessione che nelle scorse ore si è aperto a Galatina il convegno dal titolo “Quale lettura delle dipendenze”, organizzato dalla Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici (FEDAIISF) in collaborazione con l’Ordine dei medici di Lecce.

Un’occasione che ha riunito attorno allo stesso tavolo rappresentanze istituzionali del Governo, della politica, della sanità, della scuola e delle forze dell’ordine, per discutere su come affrontare in modo mirato e con approccio interprofessionale un problema tanto urgente quanto delicato. Un tema ampliamente dibattuto a livello nazionale, recentemente attenzionato dal Senato della Repubblica.

 

 

