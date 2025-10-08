NewsNews fedaiisf

Gianluca Basini nuovo presidente della sezione interprovinciale AIISF di Piacenza Parma

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf10 ore fa
146 Meno di un minuto

Nella giornata del 6 ottobre si sono concluse le votazioni per l’elezione del nuovo Direttivo AIISF (Associazione informatori Scientifici del farmaco e Parafarmaco) sezione Piacenza/ Parma.

L’elezione ha visto la nomina come Presidente di Sezione Gianluca Basini; Vicepresidente è Federico Mistretta, Segretaria Maria Laura Gnocchi, Tesoriere Paola Nicotera. Consiglieri: Manolo Schiavi, Gabriele Segalini, Belem Maria Fatima Cordero, Carlo Rainone, Carla Passioni.

La Presidente di Sezione uscente, Silvia Brega, Coordinatrice Regionale AIISF Emilia Romagna nonché Vicepresidente Nazionale AIISF, augura al nuovo Direttivo buon lavoro, “certa che l’esecutivo rappresenterà una garanzia di professionalità nel mondo del farmaco e del parafarmaco”.

 

