Abruzzo. La Commissione Salute approva la risoluzione per l’Ordine degli informatori scientifici

(ACRA – 13/01/2026) – La Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” si è riunita questa mattina, presieduta da Paolo Gatti, avviando il confronto su alcune proposte di legge di iniziativa consiliare. La maggioranza dei Commissari, con la sola astensione di Francesco Taglieri (M5S), ha approvato la risoluzione a firma dei consiglieri Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti (Lega), su “Promozione presso il Governo ed il Parlamento di una legge per istituire l’Ordine degli Informatori scientifici del farmaco”.

La seduta si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare il terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915 su richiesta del capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia.

I lavori, inoltre, hanno preso in esame il progetto di legge, di iniziativa dei consiglieri Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti (Lega), sulle “Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate”. Il provvedimento, così come ha riferito D’Incecco, nasce dalle sollecitazioni del mondo delle associazioni con l’obiettivo di sensibilizzare le coscienze su nuove malattie invalidanti, affinché il dibattito approdi a livello nazionale, per disporre nuove attività e funzioni a sostegno di chi ne soffre. I Commissari hanno condiviso la proposta del consigliere Taglieri di ascoltare, nelle prossime sedute, i portatori d’interesse, così da focalizzarne le esigenze.

Il progetto di legge, promosso dai consiglieri Francesco Prospero e Verrecchia (FdI) su “Istituzione del Premio ‘Filomena delli Castelli’ per le donne abruzzesi che si sono distinte nei diversi ambiti della vita sociale, culturale, economia e istituzionale”, aprirà il dibattito a ulteriori proposte emendative, che saranno discusse nella prossima seduta.

L’esame del progetto di legge su “Promozione della Cultura Musicale Popolare Abruzzese” (Marilena Rossi, Leonardo D’Addazio e Verrecchia), è stato poi rinviato al fine di integrarlo alla proposta di legge, sulla stessa materia, presentata dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e della vicepresidente Marianna Scoccia. (red)