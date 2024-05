La Cattedrale di San Severo è la prima parrocchia cardioprotetta

GIi Informatori Scientifici del Farmaco della Sezione Provinciale di Foggia (AIISF-FEDAIISF) hanno organizzato un corso di BLSD con lo scopo di sensibilizzare la comunità.

“Battiti per la vita” ha avuto luogo presso l’oratorio della parrocchia cattedrale Santa Maria Assunta di San Severo ed è stato realizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dell’Ordine dei Farmacisti, della Croce Rossa, dell’ Inner Wheel, del Lions Club e del Rotary Club. Al corso, gratuito e per tutti, hanno partecipato anche alcune classi del liceo “Pestalozzi”.

Il defibrillatore, donato dal Rotary Club San Severo, sarà posto esternamente all’edificio e consegnato il 25 maggio con una cerimonia presieduta da mons. Giuseppe Mengoli, vescovo di San Severo e dal parroco, don Giuseppe Ciavarella, facendo della Cattedrale una parrocchia cardioprotetta, la prima della diocesi.

Fonte Stampa Locale (Gazzetta di San Severo)

Notizie correlate: AIISF Foggia. “Battiti per la vita”: informatori scientifici e medici insieme per la cultura dell’emergenza