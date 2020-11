Il vaccino BioNtech Pfizer: efficacia oltre il 90%. Sono però necessari ulteriori dati sulla sicurezza

In questi giorni si è molto parlato del vaccino Pfizer. Ci sembra utile chiarire le caratteristiche di questo vaccino.

SARS-CoV-2 è un membro di una grande famiglia di coronavirus costituiti da particelle virali di forma sferica ricoperte da proteine spike che sporgono dalla loro superficie, che conferiscono al virus il suo aspetto simile a una corona.

Questi picchi si legano alle cellule umane, consentendo al virus di infettarle. Il vaccino BioNTech Pfizer è costituito da un breve segmento di materiale genetico, chiamato RNA messaggero, che fornisce istruzioni a una cellula umana per realizzare una versione innocua di una proteina bersaglio, o immunogeno, che attiva la risposta immunitaria del corpo contro il virus SARS-CoV-2

Ci aspettiamo che il nostro approccio vaccinale stimoli il sistema immunitario a generare anticorpi protettivi. Ciò significa che il sistema immunitario impara a riconoscere il virus SARS-CoV-2 al momento dell’esposizione e prevenire la successiva infezione.

L’obiettivo di un vaccino è stimolare il sistema immunitario a generare risposte protettive e di lunga durata di anticorpi e cellule T contro SARS-CoV- e prevenire la successiva infezione in seguito all esposizione al virus. I vaccini a mRNA sono una nuova potente classe evolutiva di vaccini con un potenziale di elevata versatilità e proprietà di sicurezza favorevoli.

Il 27 luglio, Pfizer e BioNTech hanno annunciato che, a seguito di un’ampia revisione dei dati preclinici e clinici degli studi clinici di Fase 1/2, e in consultazione con il Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) della FDA e altri regolatori globali, le aziende hanno selezionato il candidato vaccino BNT162b2 per passare a uno studio di Fase 2/3. BNT162b2 codifica una glicoproteina (S) ottimizzata SARS-CoV-2 full-length spike glycoprotein (S), che è il bersaglio degli anticorpi neutralizzanti.

Nella fase finale della sperimentazione, Pfizer e BioNTech stanno studiando un dosaggio di 30 µg in un regime a 2 dosi su un massimo di 30.000 partecipanti di età compresa tra i 18 e gli 85 anni. Le aziende hanno selezionato circa 120 località a livello globale, comprese quelle in aree con una significativa trasmissione potenziale del virus SARS-CoV-2, e stanno lavorando per coinvolgere una popolazione eterogenea e arruolare i volontari a maggior rischio di infezione da virus. L’arruolamento di fase 2/3 della sperimentazione ha finora superato i 25.000 partecipanti con una seconda dose in corso.

Ad una prima analisi di efficacia ad interim, il candidato vaccino ha dimostrato un’efficacia di oltre il 90% dopo 7 giorni dalla seconda somministrazione nel prevenire il COVID-19 nei partecipanti che non avevano evidenza di una precedente infezione da SARS-CoV-2. La sperimentazione è in corso, quindi la percentuale finale di efficacia potrebbe variare

È importante segnalare che non si può richiedere l’autorizzazione alla FDA per l’uso in situazione di emergenza solo sulla base di questi risultati di efficacia che stiamo continuando a raccogliere nello studio clinico in corso.

In Pfizer stimano che una mediana di due mesi di dati sulla sicurezza, dopo la somministrazione della seconda e ultima dose del candidato vaccino – richiesta dalle linee guida della FDA per la potenziale autorizzazione all’uso di emergenza – sarà disponibile entro la terza settimana di novembre.

Pfizer sta inoltre generando dati per dimostrare che il vaccino può essere prodotto in modo da soddisfare gli standard di qualità. Efficacia, sicurezza e produzione sono i tre requisiti necessari prima di poter richiedere l’autorizzazione.

Il 9 settembre 2020 – Pfizer Inc. (NYSE: PFE) e BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) hanno annunciato di aver concluso i colloqui preliminari con la Commissione Europea per una proposta di fornitura di 200 milioni di dosi del loro candidato vaccino sperimentale a base di mRNA BNT162 mRNA anti SARS-CoV2 agli Stati membri dell’Unione Europea (UE), con un’opzione di acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi. Le consegne dovrebbero partire dalla fine del 2020, subordinate al successo clinico e all’autorizzazione o approvazione regolatoria.

Una buona notizia anche se, fanno notare molti esperti, abbiamo solo un comunicato stampa e nessun dato da analizzare. La strada verso la distribuzione di massa di un vaccino efficacia è ancora lunga, ma certamente questa notizia è molto incoraggiante.

Fonti BioNtech, Pfizer e Medicina Informazioni Italia

