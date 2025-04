Gli A.D. farmaceutici avvertono Von der Leyen: pronti a trasferire a breve 16,5 miliardi di investimenti negli USA, a rischio 164,8 miliardi di euro

Gli amministratori delegati farmaceutici avvertono il presidente von der Leyen del rischio di esodo negli Stati Uniti

Gli amministratori delegati dell’industria farmaceutica basata sulla ricerca hanno lanciato un duro avvertimento al presidente von der Leyen che, a meno che l’Europa non fornisca un cambiamento politico rapido e radicale, è sempre più probabile che la ricerca, lo sviluppo e la produzione farmaceutica siano trasferiti verso gli Stati Uniti.

EFPIA – 8 aprile 2025

Oggi, gli amministratori delegati dell’industria farmaceutica basata sulla ricerca hanno lanciato un forte avvertimento al presidente von der Leyen che, a meno che l’Europa non fornisca un rapido e radicale cambiamento politico, è sempre più probabile che la ricerca farmaceutica, lo sviluppo e la produzione siano diretti verso gli Stati Uniti.

Un sondaggio tra le società associate all’EFPIA condotto la scorsa settimana – a cui hanno risposto 18 società innovative internazionali di grandi e medie dimensioni – ha identificato fino all’85% degli investimenti di spesa in conto capitale (circa 50,6 miliardi di euro) e fino al 50% delle spese di ricerca e sviluppo (circa 52,6 miliardi di dollari) potenzialmente a rischio. Si tratta di un totale complessivo attuale di 164,8 miliardi di euro di investimenti previsti per il periodo 2025-2029 nel territorio dell’UE-27. Nei prossimi tre mesi, le società che hanno risposto stimano che un totale di 16,5 miliardi di euro, ovvero il 10% dei piani di investimento totali, sia a rischio.

Gli Stati Uniti ora guidano l’Europa su ogni metrica degli investitori, dalla disponibilità di capitale, proprietà intellettuale, velocità di approvazione a premi per l’innovazione. Oltre all’incertezza creata dalla minaccia delle tariffe, ci sono pochi incentivi a investire nell’UE e fattori significativi a trasferirsi negli Stati Uniti.

Per arginare la marea e aiutare l’Europa a mantenere, sostenere e sviluppare un’industria farmaceutica basata sulla ricerca, gli amministratori delegati hanno chiesto un’azione immediata su:

Raggiungere un mercato UE competitivo che attrae, valorizzi e premi l’innovazione in linea con altre economie in prima linea nella cura dei pazienti Rafforzare piuttosto che indebolire le disposizioni europee sulla proprietà intellettuale (brevetto) Adottare un quadro normativo leader a livello mondiale favorevole all’innovazione Garantire la coerenza politica attraverso la legislazione ambientale e chimica per garantire una catena di produzione e di approvvigionamento resiliente dei medicinali in Europa (ndr: trattamento acque reflue).

Dove l’innovazione avviene conta, conta per i pazienti, per i sistemi sanitari, per l’economia e la sicurezza europea. L’Europa deve prendere un serio impegno a investire in un ecosistema farmaceutico di livello mondiale, o nella migliore delle ipotesi, rischiare di essere ridotta a un consumatore dell’innovazione di un’altra regione.

Nota: Novartis, Eli Lilly e Johnson & Johnson hanno già annunciato investimenti miliardari negli Stati Uniti, in alcuni casi fino a 55 miliardi di dollari

Le aziende farmaceutiche europee inviano richieste per rimanere nell’UE prima delle previste tariffe statunitensi

Da Reuters – April 15, 2025

PARIGI, 15 aprile (Reuters) – Quasi tre dozzine di aziende farmaceutiche globali, in una lettera al capo della Commissione europea, hanno chiesto aiuto per mantenere le operazioni nell’UE nonostante le minacce tariffarie statunitensi sulle importazioni, comprese le misure per compensarle per il costo delle innovazioni farmaceutiche, ha riferito martedì il quotidiano economico francese Les Echos.

Nella lettera inviata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, le società – tra cui Pfizer (PFE.N), apre una nuova scheda, Eli Lilly (LLY.N), apre una nuova scheda e AstraZeneca (AZN.L), apre una nuova scheda — hanno detto che affrontano svantaggi di costo in Europa rispetto agli Stati Uniti, dove i farmaci sono venduti a prezzi che in media sono il doppio di quelli di alcuni paesi europei, come la Francia, ha riferito Les Echos.

Il presidente Donald Trump ha detto che si aspetta di imporre tariffe sui farmaci importati nel prossimo futuro.

Le società hanno anche chiesto all’UE di semplificare le normative, osservando che le aziende attualmente devono condurre studi clinici multi-paese per i farmaci, si lege nella lettera.

L’industria ha anche detto nella lettera che contesta la tassa che il settore dovrà presto pagare per trattare le acque reflue dei microinquinanti, ha detto Les Echos.

Per un decennio “l’industria innovativa ha interamente rimborsato l’aumento delle spese legate ai farmaci innovativi”, ha detto la lettera, secondo Les Echos.

“Speriamo di lavorare insieme nelle prossime settimane per garantire che queste proposte diventino realtà a beneficio dei pazienti europei e dello sviluppo economico”, ha aggiunto la lettera.

La scorsa settimana, le aziende farmaceutiche europee hanno avvertito von der Leyen in una riunione che le tariffe statunitensi accelererebbero il passaggio dell’industria verso gli Stati Uniti dall’Europa.

Gli Stati Uniti sono il più grande mercato per vendite per le grandi aziende farmaceutiche, e l’Europa e gli Stati Uniti hanno interconnesso le catene di approvvigionamento per i farmaci. Le esportazioni di prodotti medici e farmaceutici dell’UE verso gli Stati Uniti hanno totalizzato circa 90 miliardi di euro (101,49 miliardi di dollari) nel 2023, secondo Eurostat.

I giganti farmaceutici europei hanno recentemente ampliato gli impianti di produzione negli Stati Uniti.

Notizie correlate: Les Echos. La lettre des 32 patrons de la pharma mondiale qui menace Bruxelles d’exode

EXCLUSIVE: EU pharma CEOs urge von der Leyen to prevent industry exodus

Roche, investimenti miliardari negli Stati Uniti

Novartis ha annunciato investimenti per 23 miliardi di dollari negli USA

Direttiva acque reflue urbane: le aziende dei generici la impugnano davanti alla Corte di giustizia UE. Il concetto di “Responsabilità estesa”