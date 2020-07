Eurodeputati “: bisogna creare farmaceutica europea – ora 40% medicinali proviene da paesi extra UE. I principi attivi per l’80% da India e Cina. Sostenere coordinamento paesi UE

Eurodeputati “: bisogna creare farmaceutica europea – ora 40% medicinali proviene da paesi extra UE . Sostenere coordinamento paesi UE

(Italian Network 2020-07-14)

I deputati vogliono aumentare la produzione farmaceutica in Europa, dando priorità ai farmaci essenziali e strategici

Allo stato attuale il 40% dei medicinali commercializzati nell’UE proviene da paesi extra UE. Il comitato per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo chiede, pertanto, una maggiore autosufficienza dell’UE e strategie meglio coordinate per affrontare la carenza di medicinali.

In una relazione sulla carenza di medicinali, adottata con 79 voti favorevoli, 1 e 0 astensioni, il comitato per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare affronta le cause profonde della carenza di medicinali e sottolinea la necessità di una maggiore risposta dell’UE, in quanto il problema è stato aggravato dalla crisi sanitaria COVID-19 in Europa con un impatto negativo diretto sulla salute, la sicurezza e la prosecuzione del trattamento dei pazienti.

La relazione chiede alla Commissione di utilizzare l’imminente strategia farmaceutica per affrontare la questione della disponibilità, accessibilità e convenienza dei medicinali sicuri in Europa.

Nel testo approvato, i deputati chiedono alla Commissione di trovare modi per ripristinare la produzione farmaceutica in Europa, dando priorità ai medicinali essenziali e strategici poiché attualmente il 40% dei medicinali commercializzati nell’UE proviene da paesi extra-UE, mentre il 60-80% di ingredienti farmaceutici attivi sono prodotti in Cina e India.

I deputati incoraggiano l’introduzione di incentivi finanziari, in linea con le norme sugli aiuti di Stato, per convincere i produttori a produrre ingredienti farmaceutici e medicinali attivi in ??Europa. Accolgono inoltre con favore il nuovo programma sanitario dell’UE EU4Health per rendere i medicinali e le attrezzature mediche più disponibili e più accessibili.

Il rapporto invita gli Stati membri a condividere le migliori pratiche nella gestione degli stock e a creare strategie sanitarie coordinate, compreso l’ulteriore utilizzo di appalti congiunti di medicinali nell’UE. Invita inoltre la Commissione a creare una riserva di emergenza europea di medicinali di importanza strategica, sulla falsariga del meccanismo RescEU . Dovrebbe funzionare come “una farmacia europea di emergenza” al fine di ridurre al minimo le carenze. La parità di accesso per tutti gli Stati membri dovrebbe essere garantita attraverso un nuovo meccanismo di giusta distribuzione.

Per far circolare più facilmente i medicinali tra i paesi dell’UE, vogliono anche regole più flessibili sui formati di imballaggio, sulle procedure di riutilizzo, sui periodi di scadenza più lunghi e sull’uso di medicinali veterinari.

Dopo il voto, la relatrice Nathalie Colin-Oesterlé (PPE, FR) ha dichiarato: “La salute pubblica è diventata un’arma geostrategica che può mettere in ginocchio un continente. La nostra dipendenza da paesi terzi è stata esposta dall’attuale pandemia. È necessario ricollocare determinati tipi di produzione, armonizzare la legislazione e rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di raggiungere una maggiore solidarietà e riguadagnare la nostra indipendenza. Chiedo nel mio rapporto una vera strategia industriale farmaceutica. ”

La relazione dovrebbe essere all’ordine del giorno della sessione plenaria di settembre del Parlamento europeo. (14/07/2020-ITL/ITNET)

