I nostri lutti. Toscana Centro: Ci ha lasciato Leonardo Vitale

È con profonda tristezza che comunichiamo la scomparsa del nostro collega Leonardo Vitale. Leonardo era un collega stimato, una persona perbene e, per molti di noi, un amico generoso.

Ha lasciato la moglie Valentina e due figlie Ludovica di 18 e Carlotta di 15 anni che, oltre ad un immenso dolore, devono fare i conti con un futuro totalmente nuovo da riorganizzare.

Leonardo è sempre stato per molti, e soprattutto per la sua famiglia, un grande punto di riferimento, su cui poter contare sempre.

Abbiamo deciso di aprire una raccolta fondi per sostenere la sua famiglia in questo momento difficile, per consentire a Valentina ed alle ragazze di guardare al futuro con un briciolo di speranza in più, con dignità e per non sentirsi sole.

Non si tratta solo di un gesto di solidarietà, ma di un modo concreto per fare la differenza dove serve davvero.
Anche un piccolo contributo conta.
Fate pure riferimento al cc dell’associazione:

IBAN: IT51W0306909606100000184822

INTESTATO A : Associazione Italiana Informatori Scientifici del farmaco Sezione Toscana Centro

CAUSALE: AIISF per Leonardo

