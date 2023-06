I Regolamenti Regionali sull’informazione Scientifica. Aggiornamento a giugno 2023

ABRUZZO

ASL TERAMO

DELIBERA 227/2019

ACCREDITAMENTO: la relativa richiesta deve essere inviata all’Ufficio «Accreditamento Informatore Scientifico del Farmaco» attraverso la compilazione e l’invio del Modello 1 «Richiesta accreditamento aziende» che deve essere inviato tramite email all’indirizzo accreditamento.isf@aslteramo.it . Le aziende devono dotare il proprio ISF di un tesserino di riconoscimento, corredato da foto, in assenza del quale è vietato l’accesso dell’informatore nelle strutture aziendali.

ACCESSO: ai fini dell’accesso, si richiede l’iscrizione di tutti gli ISF presso l’apposito elenco dell’Azienda Usl Teramo e l’esibizione del tesserino di riconoscimento, unitamente al documento d’identità, ove richiesto.

VISITE: l’attività di informazione scientifica non può essere svolta all’interno delle UU.OO. negli orari destinati alla visita /assistenza dei pazienti. Locali idonei e apposite fasce orarie. Visite individuali, preferibilmente su appuntamento o collegiali. Visite massimo 5/anno.

TRASMISSIONE DATI: semestrale (31.01-31.07) MMG/PLS: visite in apposito orario

REGISTRO DEGLI ACCESSI: la tracciabilità delle visite avviene in un apposito registro informatizzato, inserito in una cartella condivisa, da parte del Dirigente Medico Prescrittore. Inoltre ulteriori controlli sono effettuati dal Referente per l’informazione scientifica e dall’Ufficio accreditamento.

ATTIVITA’ IN FARMACIA: vietato fornire dati da parte dei sanitari e richiederne da parte degli ISF.

CAMPIONI GRATUITI: la richiesta di campioni gratuiti da parte dei Dirigenti Medici prescrittori deve avvenire tramite la compilazione del Modello 8 che deve essere consegnato all’ISF e alle farmacie ospedaliere che inseriscono i dati in un file appositamente predisposto. Dopodiché devono compilare il Modello 9 «Consegna Campione Gratuito», ottenere l’autorizzazione da parte della UOC di appartenenza ed inviare il modulo compilato alle farmacie di presidio ospedaliero.

OMAGGI: le aziende farmaceutiche devono comunicare all’Ufficio Accreditamento gli omaggi con un valore trascurabile o comunque non superiore ai 20 €, in distribuzione a medici e farmacisti e il relativo valore (anche di riviste e abbonamenti). Materiale informativo con valore superiore a quello trascurabile: solo a Direzioni Sanitarie ASL. Comunicazione all’ASL degli omaggi in distribuzione e relativo valore.

VIGILANZA: la vigilanza sulle attività e sull’operato degli ISF è deputata al controllo da parte dei Direttori/Responsabili delle strutture interessate. FARMACOVIGILANZA: gli ISF devono trasmettere all’ASL ogni reazione avversa di cui vengono a conoscenza.

BASILICATA

REGIONE

DELIBERA 1247/2008

ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato dalle aziende farmaceutiche, vidimato dalla Regione .

STRUTTURE SSR: locali idonei e calendari di ricevimento preferibilmente su appuntamento con visite individuali o collegiali organizzate con le direzioni interessate.

MMG/PLS: visite in apposito orario

VISITE: in linea di massima 5/anno/medico

CAPOAREA (o altre figure professionali non correlate all’IMS): affiancamento solo per ISF privi di esperienza o per ragioni specifiche da presentare al medico (organizzazioni di eventi formativi, progetti di ricerca)

TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) con numero medio di visite .Trasmissione di ogni variazione dell’elenco dei nominativi comunicata entro 30 giorni all’ indirizzo pec: ufficio.prestazioni.assistenziali.farmaceutico@cert.regione.basilicata.it

TAVOLO MONITORAGGIO: (Ordini provinciali dei medici, Ordine provinciale dei Farmacisti, Medici di medicina generale, Pediatri, Farmindustria, Associazione degli ISF, ASL, Medici dipendenti dal SSN) hanno compiti di verifica, individuazione di irregolarità e applicazione di sanzioni

ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietato l’attività commerciale. Vietato chiedere informazioni sulle abitudini prescrittive FARMACOVIGILANZA: adempimenti in accordo al D.lgs. del 30 aprile del 2015

CAMPIONI GRATUITI: Farmaci equivalenti in lista di trasparenza AIFA: quantitativo libero (DGR 1051/2010) < 18 MESI: 2/visita max 8/anno;

> 18 mesi: 4/visita max 10/anno

❖ Fascia C: senza limiti

OMAGGI: valore trascurabile 20euro/medico/anno. Testi, riviste scientifiche di valore superiore solo a favore delle Unità Operative. Per MMG e Pediatri di libera scelta la cessione è effettuata presso il distretto di competenza, salvo diversi accordi stabiliti tra medici convenzionati e azienda sanitaria

MATERIALE INFORMATIVO: utilizzato solo quello approvato da AIFA

CONVEGNI E CONGRESSI: adempimenti in accordo all’art. 124 D.lgs. 24 aprile 2006

CALABRIA

REGIONE

DELIBERA 445/2006

ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato dalla Regione

STRUTTURE SSR: locali idonei, visite individuali preferibilmente per appuntamento o collegiali in fasce orarie concordate dalle Direzioni medesime o responsabile di reparto/ l’unita operativa

MMG/PLS: visite in apposito orario

VISITE: max. 4/anno/medico (max. 4/anno per stesso principio attivo).

CAPOAREA (o altre figure professionali non correlate all’IMS): affiancamento nei primi 12 mesi di attività e/o per funzioni diverse dall’informazione scientifica

TRASMISSIONE DATI: semestrale (31 gennaio-31 luglio) con media visite mensile. Trasmissione di ogni variazione dell’elenco dei nominativi comunicata entro 30 g.

TAVOLO MONITORAGGIO: (Regione, ASL, FULC, Medici dipendenti e convenzionati) con compiti di verifica, individuazione di irregolarità e applicazioni di sanzioni

ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietata l’attività commerciale. Vietato chiedere dati su abitudini prescrittive FARMACOVIGILANZA: gli ISF devono trasmettere all’ASL ogni reazione avversa di cui vengono a conoscenza

CAMPIONI GRATUITI:

< 18 MESI: 2/visita max 8/anno;

➢ 18 MESI: 5/visita max 20/anno; ❖ Fascia C: senza limite

OMAGGI: valore trascurabile 20euro/medico/anno. Testi, riviste scientifiche di valore superiore solo a favore delle Unità Operative. Per MMG e Pediatri di libera scelta la cessione è effettuata presso il distretto di competenza, salvo diversi accordi stabiliti tra medici convenzionati e azienda sanitaria. Comunicazione all’ASL degli omaggi in distribuzione e relativo valore

MATERIALE INFORMATIVO: utilizzato solo quello approvato da AIFA

CONVEGNI E CONGRESSI: sia l’impresa che il medico comunicano la partecipazione all’ ASL di appartenenza.

SANZIONI: esclusione da gare, informazione scientifica e rilascio campioni gratuiti, sanzioni pecuniarie anche correlabili al volume di vendita.

AO PUGLIESE-CIACCIO (CZ) – REG. 25 MAGGIO 2018

ACCREDITAMENTO: richiesta alla Direzione Generale. Tesserino rilasciato dalle Aziende Farmaceutiche

VISITE: max. 6/anno/medico in locali e orari dedicati, individuali su appuntamento e collegiali.

ATTIVITÀ IN FARMACIA: gli operatori sanitari non possono fornire informazioni sulle abitudini prescrittive, né gli ISF possono chiederne.

OMAGGI: valore trascurabile 20euro/medico/anno. Materiale informativo con valore superiore a quello trascurabile: solo a Unità operative. Comunicazione alla DG degli omaggi in distribuzione

CONVEGNI E CONGRESSI: sia l’impresa che il medico comunicano la partecipazione alla struttura di appartenenza.

CAMPANIA

REGIONE

LEGGE 8/2011

ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato dalle aziende farmaceutiche, vidimato dalla Regione

STRUTTURE SSR: locali idonei e calendari di ricevimento preferibilmente su appuntamento con visite individuali o collegiali organizzate con le direzioni interessate o dal responsabile di reparto o dall’unità operativa

VISITE: visite in apposito orario/ 6/anno/medico (salvo discrezionalità del medico)

CAPOAREA (o altre figure professionali non correlate all’IMS): affiancamento nei primi 12 mesi di attività o per funzioni diverse dall’informazione scientifica.

TRASMISSIONE DATI: semestrale (31 gennaio-31 luglio) con media visite mensile. Trasmissione di ogni variazione dell’elenco dei nominativi comunicata entro 30 giorni all’indirizzo: dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it

TAVOLO MONITORAGGIO: (con la partecipazione anche di un rappresentante della categoria degli ISF) con compiti di verifica, individuazione di irregolarità e applic.sanz

ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietata l’attività commerciale. Le informazioni sulle abitudini prescrittive dei medici non potranno né essere richieste dagli ISF né fornite dagli operatori sanitari

FARMACOVIGILANZA: gli ISF devono trasmettere all’ASL ogni reazione avversa di cui vengono a conoscenza

CAMPIONI GRATUITI:

< 18 mesi: 2/visita max 8/anno; > 18 mesi: 4/visita max 10/anno

OMAGGI: valore trascurabile 20euro/medico/anno. Per MMG e Pediatri di libera scelta la cessione è effettuata presso il distretto di competenza, salvo diversi accordi stabiliti tra medici convenzionati e azienda sanitaria

MATERIALE INFORMATIVO: utilizzato solo quello approvato da AIFA

CONVEGNI E CONGRESSI: sia l’impresa che il medico comunicano la partecipazione all’ AO e all’ ASL di appartenenza. REGOLAMENTAZIONE OPERATIVA: sarà emanata dall’Assessorato alla Sanità

AO S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA(SA)

DELIBERA 203/2017

VISITE: 3/anno/medico; individuali su appuntamento o preferibilmente collegiali, in locali specifici

STRUTTURE SSR: locali idonei con visite individuali o preferibilmente collegiali fuori dagli orari destinati all’attività assistenziale REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito al fine di registrare gli accessi degli ISF

MATERIALE INFORMATIVO: copia impiegata per l’ attività IMS da depositare presso la Direzione medica

AO MONALDI-COTUGNO-CTO (NA)

DELIBERA 379 DEL 31.03.17

ACCREDITAMENTO: preventiva richiesta alla Direzione Generale dell’AO

VISITE: visite collegiali (alla presenza anche di un farmacista) e visite individuali solo in caso di impossibilità da parte dell’ISF. Visite massimo 6/anno/medico REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito al fine di registrare gli accessi degli ISF

CONVEGNI E CONGRESSI: le aziende devono comunicare i nominativi alla Direzione generale

OMAGGI: testi, abbonamenti a riviste scientifiche solo a favore delle Unità Operative

ATTIVITA’ IN FARMACIA: vietato fornire informazioni sulle abitudini prescrittive PO G. RUMMO

DELIBERA 513/2017

VISITE: in locali e orari dedicati. Massimo 6/anno/medico

ATTIVITA IN FARMACIA: vietato chiedere informazioni sulle abitudini prescrittive e fornirle da parte dei sanitari CONVEGNI E CONGRESSI: i sanitari devono comunicare la propria partecipazione alla DG

OMAGGI: di valore trascurabile (20€/azienda/medico)

IRCCS «FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE» (NA)

DELIBERA DG N.845 DEL 25.10.2018

ACCREDITAMENTO: preventiva richiesta alla Direzione dell’AO, per un numero massimo di 10 Informatori per ciascuna azienda. Ai fini dell’autorizzazione, per gli ISF si richiede una copia del tesserino di riconoscimento vidimato dalla Regione Campania. Tutte le informazioni vengono riportate nel Modulo 01POG26_Registro degli Informatori autorizzati, pubblicate sul sito web dell’Istituto e trasmesse, una volta rilasciata l’autorizzazione, alla Direzione Medica di Presidio che provvederà alla loro divulgazione alle Strutture Clinico assistenziali e alla S.C. di Farmacia.

VISITE: Individuali, su appuntamento con il professionista o collegiali/multidisciplinari organizzati dai Direttori dei Dipartimenti. Inoltre, le visite non possono avere luogo nelle aree assistenziali, negli ambulatori specialistici durante l’orario di visita o in modo da interferire con il regolare svolgimento dell’attività assistenziale. Visite massimo 6/anno/medico

REGISTRO DEGLI ACCESSI: La registrazione avviene prima di ogni accesso, presso la Direzione Medica di Presidio, attraverso un modulo apposito (Mod.02POG26_Registroaccessi). Non è prevista la registrazione per i farmaci sperimentali. Avvenuta la registrazione, viene rilasciato un pass di ingresso, da esibire ai fini dell’accesso alle strutture. Quanto agli accessi, si stabilisce un numero massimo di 6 accessi annui, per ogni operatore sanitario, a meno che non ci siano sopravvenute esigenze di comunicare nuove informazioni sull’utilizzo appropriato dei medicinali. Tale limite non si applica, inoltre, ai farmaci sperimentali.

OMAGGI: eventuali omaggi sono ammessi solo quando il loro valore trascurabile non superi i venti euro annui, per ciascuna Azienda e per ciascun operatore. Quanto ai campioni gratuiti, si distingue tra due ipotesi: 2 campioni (a visita e per dosaggio) esclusivamente nei 18 mesi successivi alla prima commercializzazione del prodotto e per un massimo di 8 campioni annui: quando il medicinale sia in commercio da più di 18 mesi, il limite è di massimo 4 campioni a visita e massimo 10 campioni annui.

ATTIVITA’ IN FARMACIA: vietato fornire informazioni sulle abitudini prescrittive

EMILIA ROMAGNA

REGIONE

DELIBERA 2309/2016

Applicativo Regolamento ISF Emilia Romagna 20.01.20

ACCREDITAMENTO: accreditamento necessario pere tutti (non solo ISF) su portale regionale ( anche per il registro degli accessi) CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.lgs. 219/2006; Cnn solo se autorizzati dalla Direzione aziendale

CONVEGNI E CONGRESSI: le Aziende farmaceutiche e i sanitari comunicano la propria partecipazione alla struttura di appartenenza VISITE: 5/anno/medico

MMG/PLS: in orario diverso da quello di visita

STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie dedicate

DIREZIONE GENERALE ASSESSORATO: richiesta di incontro con argomento della discussione

OMAGGI: valore trascurabile 20 €/medico/anno. Materiale informativo con valore superiore a quello trascurabile solo a Direzioni sanitarie ASL/AO ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietato fornire informazioni da parte dei sanitari

OMAGGI: valore trascurabile 20€, materiale di valore maggiore solo alle Direzioni aziendali

CAMPIONI GRATUITI: D.lgs. 219/2006 art.125. Cnn da autorizzare da parte della Direzione sanitaria

REGISTRO DEGLI ACCESSI: informatizzato, compilato da tutti i rappresentanti delle imprese.

AUSL BOLOGNA-DELIBERA 222/2017

STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie dedicate. Incontri collegiali o eccezionalmente individuali su appuntamento

MMG/PLS: fasce orarie dedicate o su appuntamento

VISITE: 5/anno/medico

OMAGGI: valore trascurabile 20 euro/medico/anno. Materiale informativo con valore superiore a quello trascurabile solo a Direzioni sanitarie ASL/AO

CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.lgs. 219/2006; Cnn solo se autorizzati dalla Direzione aziendale

CONVEGNI E CONGRESSI: le Aziende farmaceutiche e i sanitari comunicano la propria partecipazione alla struttura di appartenenza ATTIVITÀ IN FARMACIA: i sanitari non possono fornire informazioni

AUSL FERRARA-DELIBERA 218/2017

STRUTTURE SSR: tabella con orari e locali dedicati per ciascuna struttura ASL. Incontri preferibilmente su appuntamento, collegiali e

multidisciplinari

MMG/PLS: fasce orarie dedicate o su appuntamento

ATTIVITÀ IN FARMACIA: i sanitari non possono fornire informazioni VISITE: 5/anno/medico

AUSL IMOLA-DELIBERA 7/2016

REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito. Reportistica trimestrale delle visite

AOU PARMA

Ciascuna visita va richiesta al Servizio di farmacia tramite apposito modulo. La richiesta deve essere autorizzata entro 10 giorni lavorativi. Orari (12-18) e locali dedicati. L’ISF e il direttore di UO devono firmare il report della visita tramite apposito modulo.

AUSL PARMA DELIBERA 480/2017

VISITE: attestazione al termine di ciascuna visita

STRUTTURE SSR: locali e orari dedicati anche per incontri con farmacisti

MMG/PLS: in orario diverso da quello di visita

CONVEGNI E CONGRESSI: le aziende farmaceutiche e i sanitari comunicano la propria partecipazione alla struttura di appartenenza

AUSL REGGIO EMILIA – Procedura 56/2019

STRUTTURE SSR: locali e orari dedicati. Visite individuali su appuntamento o preferibilmente collegiali MMG/PLS: per appuntamento o in fasce orarie apposite

VISITE: massimo 5/anno/medico

REGISTRO DEGLI ACCESSI: informatico

OMAGGI: valore trascurabile 20€, materiale di valore maggiore solo alle Direzioni aziendali ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietato fornire informazioni da parte dei sanitari

AUSL ROMAGNA – Procedura 134/2018

STRUTTURE SSR: locali e orari dedicati VISITE: massimo 5/anno/medico

OMAGGI: valore trascurabile 20 €/medico/anno. Materiale informativo con valore superiore a quello trascurabile solo a Direzioni sanitarie ASL/AO. REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito

CONVEGNI E CONGRESSI: i sanitari comunicano la propria partecipazione alla struttura di appartenenza

ATTIVITÀ IN FARMACIA: i sanitari non possono fornire informazioni

CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.lgs. 219/2006; Cnn solo se autorizzati dalla Direzione aziendale

AO S. Orsola (BO) Delibera 110/2017

REGISTRO DEGLI ACCESSI: elettronico

VISITE: individuali per appuntamento o collegiali. Massimo 5/anno/medico in locali e orari dedicati. ATTIVITA’ IN FARMACIA: i sanitari non possono fornire informazioni.

CAMPIONI GRATUITI: art 125

CONVEGNI E CONGRESSI: le Aziende farmaceutiche comunicano la partecipazione dei sanitari.

AOU MODENA

Appuntamento tramite il modulo disponibile sul sito aziendale. L’AOU, dopo aver valutato la richiesta, indica data e luogo dell’appuntamento.

AUSL MODENA

STRUTTURE SSR: locali e orari dedicati VISITE: massimo 5/anno/medico

OMAGGI: valore trascurabile 20 €/medico/anno. Materiale informativo con valore superiore a quello trascurabile solo a Direzioni sanitarie ASL/AO. REGISTRO DEGLI ACCESSI: presso ogni Unità operativa

CONVEGNI E CONGRESSI: le aziende farmaceutiche e i sanitari comunicano la propria partecipazione alla struttura di appartenenza. La formazione è ammessa qualora porti beneficio. Proposte non nominative

ATTIVITÀ IN FARMACIA: i sanitari non possono fornire informazioni

CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.lgs. 219/2006; Cnn solo se autorizzati dalla Direzione aziendale

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DELIBERA 250/2015

VISITE: in locali e orari dedicati

FRIULI VENEZIA GIULIA

ASUGI-Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina REG_01_00_DG del 11.08.20

ACCREDITAMENTO: Le Aziende devono inviare una richiesta di accreditamento alla S.C. Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale Maggiore, compilando l’apposito modulo (reso disponibile sul sito internet, unitamente alla presente regolamentazione). Il modulo, che contiene le informazioni previste dalla normativa vigente e ogni ulteriore ritenuta indispensabile da ASUGI, deve essere presentato dall’Azienda interessata con le informazioni relative a ciascun professionista per il quale viene richiesta l’autorizzazione all’accesso. La richiesta deve essere inoltrata mediante invio all’indirizzo PEC dell’Azienda.

Le Aziende accreditate devono fornire ai propri IS un tesserino di riconoscimento comprensivo di foto.

STRUTTURE SSR: ogni direttore di struttura individua un locale idoneo per lo svolgimento dell’attività IS; sono definite giornate e fasce orarie per l’accesso degli IS. Le giornate e gli orari per gli incontri sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web aziendale e presso gli accessi delle singole strutture. Nel caso di incontri collegiali, idonei locali possono essere individuati e messi a disposizione dalla Direzione del DAT/DAO, ove non disponibili nell’ambito delle strutture interessate.

VISITE: : 5/anno/medico; individuali previo appuntamento con il singolo professionista o collegiali organizzati dai Direttori di Dipartimento /Struttura o loro delegati. Lo stesso limite (cinque visite individuali per medico) si applica nel caso in cui un IS sia responsabile del servizio di IS di più prodotti: eccezioni al numero di visite massimo annuo sono consentite per l’esigenza di veicolare nuove e rilevanti informazioni sull’uso appropriato dei medicinali (es. nuove indicazioni terapeutiche, avvertenze su eventi avversi, effetti collaterali, etc.). Nel caso in cui l’informazione scientifica abbia ad oggetto la presentazione di un dispositivo medico o di una tecnologia sanitaria, viene coinvolta la SC Ingegneria Clinica o altra struttura tecnica aziendale per le valutazioni di competenza.

REGISTRO ACCESSI: istituito

CAMPIONI GRATUITI: Art. 125 del D.Lgs 219/2006,

CONVEGNI/CONGRESSI: Per quanto riguarda la partecipazione del personale ad eventi formativi esterni e sponsorizzati da Aziende/Ditte, trovano applicazione le disposizioni dello specifico regolamento aziendale.

VIGILANZA: La vigilanza e il controllo sulle disposizioni contenute nel presente regolamento è garantita dalla S.C. Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale di Cattinara- Maggiore con riferimento alle fasi relative all’accreditamento delle Aziende e all’autorizzazione all’accesso degli IS, alla tenuta del registro degli IS autorizzati, alla revoca delle autorizzazioni già concesse ove si verifichino le condizioni previste. Ogni Direttore di struttura è responsabile della tenuta del Registro visite e della vigilanza e del controllo sul rispetto delle disposizioni interne riguardo alle modalità di svolgimento delle visite, provvedendo a segnalare alla Direzione Sanitaria comportamenti difformi riscontrati dagli IS o dai professionisti coinvolti nell’attività di informazione scientifica. Il Coordinatore Infermieristico del Complesso operatorio è responsabile della tenuta del registro di ingresso degli specialisti di prodotto.

ARCS

REGOLAMENTO DEL 3.11.20

ACCREDITAMENTO: modulo pe richiesta di accreditamento; tesserino rilasciato dalle aziende farmaceutiche per tutti i propri rappresentanti presso l’ARCS

VISITE: : individuali per appuntamento o collegiali.

OMAGGI: valore trascurabile €50/medico/anno

REGISTRO ACCESSI: istituito per i soli ISF

ATTIVITA IN FARMACIA: i rappresentanti delle imprese non possono chiedere informazioni

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE DECRETO 1384/2020

ACCREDITAMENTO: modulo (http://asufc.sanita.fvg.it ) da inviare a asufc@cerstsanita.fvg.it ; massimo 5 ISF; tesserino rilasciato dalle Aziende Farmaceutiche.

VISITE: individuali per appuntamento o collegiali; massimo 5/anno/medico; locali idonei e fasce orarie dedicate diverse da quelle di vista ATTIVITA’ IN FARMACIA: i sanitari non possono fornire informazioni

REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE: REG. 1020/2019

ACCREDITAMENTO: Le aziende devono inviare richiesta di autorizzazione alla Direzione Sanitaria mediante compilazione del modulo «Richiesta autorizzazione delle Aziende Produttrici all’attività di informazione-scientifica» e spedito via pec asuiud@certsanita.fvg.it. Sul modulo dovrà essere indicato un numero massimo di 5 ISF. Il tesserino è fornito dall’azienda farmaceutica, previa approvazione e autorizzazione della documentazione inviata dall’azienda.

STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie concordate e comunque diverse da quelle di visita VISITE: 5/anno/medico; individuali per appuntamento o collegiali

REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito

CONVEGNI E CONGRESSI: la partecipazione del personale dipendente dell’Azienda ad eventi formativi esterni e sponsorizzati da Società/Ditte Esterne, si rimanda alla consultazione del regolamento ASUIUD FOR_REG_01 “Regolamento sulla partecipazione di singoli dipendenti ad eventi formativi esterni all’Azienda con spese a carico di soggetti privati (sponsorizzazioni individuali)”, versione n.01 del 15/01/2018.

CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.lgs. 219/06

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA TRIESTE: REG 908/2019

ACCREDITAMENTO: Le aziende devono inviare richiesta di autorizzazione alla Direzione Sanitaria per un numero complessivo non superiore a 5 ISF (compreso numero di Specialist) e inoltrata mediante PEC. IL tesserino rilasciato dalle Aziende Farmaceutiche.

VISITE: individuali per appuntamento o collegiali; massimo 5/anno/medico, locali idonei e fasce orarie dedicate diverse da quelle di visita

REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito

CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.lgs. 219/06

AZIENDA SANITARIA BASSA FRIULANA ISONTINA

DECRETO 19.12.19

ACCREDITAMENTO: Le aziende devono inviare richiesta di autorizzazione alla Farmacia Unica aziendale mediante apposito Allegato 1. Sul modulo dovrà essere indicato un numero massimo di 10 ISF (comprensivo del numero di Specialist). Il tesserino è fornito dall’azienda farmaceutica, previa approvazione e autorizzazione della documentazione inviata dall’azienda.

STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie concordate e comunque diverse da quelle di visita. Per dispositivi medico chirurgici lo Specialist può presenziare a procedure medico-chirurgiche per supporto tecnico-applicativo e formativo e accedere alle sale operatorie previa autorizzazione del Responsabile della struttura.

VISITE: 5/anno/medico; individuali per appuntamento o collegiali CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.lgs. 219/06

CRO AVIANO-CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

DELIBERA 578/2019

ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato dalle Aziende Farmaceutiche;

VISITE: 5/anno/medico; individuali per appuntamento individuali (un’eccezione agli incontri collegiali) o collegiali, locali idonei e fasce orarie dedicate diverse da quelle di visita REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito

OMAGGI: valore trascurabile € 20/medico/anno

LAZIO

REGIONE DELIBERA 98/2010 ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato dalle Aziende Farmaceutiche; STRUTTURE SSR: locali idonei e preferibilmente su appuntamento con visite individuali o collegiali organizzate con le direzioni interessate MMG/PLS: visite in apposito orario preferibilmente diverso da quello di visita VISITE: 5/anno/medico CAPOAREA (o altre figure professionali non correlate all’IMS): affiancamento consentito solo per funzioni diverse da informazione scientifica TRASMISSIONE DEI DATI: annuale (31 gennaio). Trasmissione di ogni variazione dell’elenco dei nominativi comunicata entro 30 giorni. Al seguente indirizzo: politicadelfarmaco@regione.lazio.legalmail.it TAVOLO MONITORAGGIO: le Direzioni aziendali (ASL e AO) hanno compiti di verifica, individuazione di irregolarità e applicazione di sanzioniATTIVITA’ IN FARMACIA: vietata l’attività commerciale. Vietato chiedere informazioni su abitudini prescrittive CAMPIONI GRATUITI: < 18 MESI: 2/visita max 8/anno; > 18 mesi: 4/visita max 10/anno OMAGGI: valore trascurabile 20euro/medico/anno. Testi, riviste scientifiche di valore superiore solo a favore di ASL/AO. Per MMG e Pediatri di libera scelta la cessione è effettuata presso il distretto di competenza, salvo diversi accordi stabiliti tra medici convenzionati e azienda sanitaria. Comunicazione all’ASL degli omaggi in distribuzione e relativo valore

MATERIALE INFORMATIVO: utilizzato solo quello approvato da AIFA.

CONVEGNI E CONGRESSI: sia l’impresa che il medico comunicano la partecipazione all’ AO e all’ ASL di appartenenza

POLICLINICO A. GEMELLI

ACCREDITAMENTO: richiesta all’UOC di farmacia di accreditare la ditta e i singoli ISF

ATTIVITA’ IN FARMACIA: i sanitari non possono fornire informazioni nè gli ISF possono chiederne VISITE: individuali su appuntamento o preferibilmente collegiali

AO SAN CAMILLO-FORLANINI

DELIBERA 217/2017

VISITE: martedì e venerdì 14-17

REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito al fine di registrare gli accessi degli ISF e detenuto dalla UOC farmacia che rilascerà un’attestazione di registrazione che il soggetto dovrà esibire all’interlocutore al momento dell’accesso

LOMBARDIA

REGIONE

DELIBERA 4220/2007

ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato dalle Aziende Farmaceutiche

STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie dedicate

CAMPIONI GRATUITI: art. 125

CONVEGNI E CONGRESSI: i sanitari comunicano la partecipazione alla struttura di appartenenza VISITE: in apposito orario preferibilmente diverso da quello di visita

TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) : welfare@pec.regione.lombardia.it MATERIALE INFORMATIVO: artt. 121 e 122 D.lgs. 219/06

ATTIVITÀ IN FARMACIA: artt. 120 e 121 D.lgs. 219/06

PIO ALBERGO TRIVULZIO

DELIBERA 61/2019

ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato dalle Aziende Farmaceutiche STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie dedicate

CAMPIONI GRATUITI: art. 125

VISITE: favorire incontri collegiali

REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito (compilare il form « Autorizzazioni all’accesso ISF» al primo accesso) VIGILANZA: controlli a campione con modulo apposito

ASST MONZA REGOLAMENTO DEL 16.09.20

ACCREDITAMENTO: autorizzazione annuale, tesserino fornito dalle Aziende Farmaceutiche CAMPIONI GRATUITI: art. 125

CONVEGNI E CONGRESSI: art 124 Dlgs 219/2006

VISITE: 3 visite/anno, locali idonei e fasce orarie dedicate

MEETING: previa autorizzazione

PREMI E VANTAGGI PECUNIARI: art 123 Dlgs 219/2006 REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito

MARCHE

REGIONE

DELIBERA 598/2009

ACCREDITAMENTO: tesserino fornito dalle Aziende farmaceutiche

STRUTTURE SSR: locali idonei, visite individuali preferibilmente per appuntamento o collegiali in fasce orarie concordate dalle Direzioni medesime o responsabile di reparto/ l’unita operativa

MMG/PLS: visite in apposito orario secondo modalità concordate con il medico

VISITE: 4 visite/anno/medico

CAPOAREA (o altre figure professionali): affiancamento per neoassunti o per i primi 12 mesi di attività e/o per funzioni diverse dall’informazione scientifica

ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietata l’attività commerciale. Vietato chiedere informazioni su abitudini prescrittive

TRASMISSIONE DEI DATI: trasmissione di ogni variazione dell’elenco dei nominativi comunicata entro 30 giorni all’indirizzo: regione.marche.assistenzafarmaceutica@emarche.it

TAVOLO MONITORAGGIO: (Rappresentante dell’Ordine provinciale dei medici, Ordine provinciale dei Farmacisti, Medici di medicina generale, Pediatri, Farmindustria, Associazione degli ISF, ASL, Medici dipendenti dal SSN) con compiti di verifica, individuazione di irregolarità e applicazione di sanzioni

FARMACOVIGILANZA: gli ISF possono trasmettere all’A-SUR/Zona territoriale ogni reazione avversa di cui vengono a conoscenza

CAMPIONI GRATUITI:

< 18 MESI: 2/visita max 8/anno;

> 18 mesi: 4/visita max 10/anno

❖ Fascia C: stessi limiti dei farmaci rimborsabili dal SSN

OMAGGI: valore trascurabile 25,82 euro/medico/anno. Testi, riviste scientifiche di valore superiore solo a favore delle Unità Operative, medicine di gruppo/associazioni territoriali. In questo caso, l’azienda farmaceutica è tenuta a darne comunicazione alla Direzione aziendale competente.

MATERIALE INFORMATIVO: utilizzato solo quello approvato da AIFA

CONVEGNI E CONGRESSI: medici comunicano la partecipazione all’ AO e all’ ASL di appartenenza

MOLISE

REGIONE

DELIBERA 116/2007

ACCREDITAMENTO: tesserino fornito dalle aziende farmaceutiche e vidimato dalla Regione

STRUTTURE SSR: locali idonei, visite individuali preferibilmente per appuntamento o collegiali in fasce orarie concordate dalle Direzioni medesime o responsabile di reparto/ l’unita operativa

MMG/PLS: visite in apposito orario secondo modalità concordate con il medico

VISITE: indicativamente 5/anno/medico

CAPO AREA (o altre figure professionali): affiancamento per funzioni diverse dall’informazione scientifica

TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) con numero medio annuale di visite Trasmissione di ogni variazione dell’elenco dei nominativi comunicata entro 30 giorni al seguente indirizzo pec: regionemolise@cert.regione.molise.it

TAVOLO MONITORAGGIO: medici, farmacisti, istituzioni, ISF hanno compiti di verifica, individuazione di irregolarità e applicazione di sanzioni ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietata l’attività commerciale. Vietato chiedere informazioni su abitudini prescrittive

FARMACOVIGILANZA: adempimenti in accordo al D.lgs. del 30 aprile del 2015

CAMPIONI GRATUITI: art. 125. Fascia C senza limiti

OMAGGI: valore trascurabile

MATERIALE INFORMATIVO: artt. 121 e 122 D.lgs. 219/06

CONVEGNI E CONGRESSI: sia l’impresa che il medico comunicano la propria partecipazione alla struttura di appartenenza

PIEMONTE

REGIONE

DELIBERA 40-3436/2006 ACCREDITAMENTO: tesserino fornito dalle aziende farmaceutiche

MMG/PLS: fasce orarie dedicate

STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie dedicate

CAPOAREA: solo nei primi 12 mesi di attività oppure per ragioni specifiche

TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) al seguente indirizzo: comunicazioni.isf@regione.piemonte.it MATERIALE INFORMATIVO: artt. 121 e 122 D.lgs. 219/06 CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.lgs. 219/06

ATTIVITÀ IN FARMACIA: come da linee guida interregionali.

CONVEGNI E CONGRESSI: I convegni o congressi riguardanti i medicinali sono regolati dalle norme stabilite dall’art. 124 del D.lgs. 219/2006.

PUGLIA

REGIONE

REGOLAMENTO 17/2007 ACCREDITAMENTO: tesserino fornito dalle Aziende Farmaceutiche e vidimato dalla Regione.

STRUTTURE SSR: locali idonei, visite individuali preferibilmente per appuntamento o collegiali in fasce orarie concordate dalle Direzioni medesime o responsabile di reparto/ l’unita operativa MMG/PLS: visite in apposito orario secondo modalità concordate con il medico VISITE: 5/anno/medico CAPOAREA (o altre figure professionali): affiancamento per funzioni diverse dall’informazione scientifica ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietata l’attività commerciale. Vietato chiedere informazioni su abitudini prescrittive TRASMISSIONE DATI: semestrale (31 gennaio e 31 luglio) con numero medio annuale di visite. Trasmissione di ogni variazione dell’elenco dei nominativi comunicata entro 30 giorni al seguente indirizzo: farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it TAVOLO MONITORAGGIO: (Rappresentante dell’Ordine provinciale dei medici, Ordine provinciale dei Farmacisti, Medici di medicina generale, Pediatri, Associazione degli ISF, ASL, Medici dipendenti dal SSN) con compiti di verifica, individuazione di irregolarità e applicazione di sanzioni FARMACOVIGILANZA: gli ISF devono trasmettere all’USL ogni singola reazione avversa dei farmaci di cui vengono a conoscenza CAMPIONI GRATUITI: < 18 MESI: 2/visita max 8/anno > 18 mesi: 4/visita max 10/anno ❖ Fascia C: senza limiti OMAGGI: valore trascurabile 20euro/medico/anno. Testi, riviste scientifiche di valore superiore solo a favore di ASL/AO. Per MMG e Pediatri di libera scelta la cessione è effettuata presso il distretto di competenza, salvo diversi accordi stabiliti tra medici convenzionati e azienda sanitaria. MATERIALE INFORMATIVO: utilizzato solo quello approvato da AIFA

CONVEGNI E CONGRESSI: le aziende farmaceutiche e i sanitari comunicano la propria partecipazione alla struttura di appartenenza

POLICLINICO FOGGIA

DDG n. 53 del 13.03.2023

Adozione Regolamento attività informazione scientifica sul Farmaco e dispositivi medici (sanita.puglia.it)

ACCREDITAMENTO: richiesta da remoto a protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it

TESSERINO: fornito dalle Aziende Farmaceutiche

VISITE: massimo 5/anno/medico; locali idonei; fasce orarie concordate; su appuntamento

CONVEGNI E CONGRESSI: le aziende farmaceutiche e i sanitari comunicano la propria partecipazione alla strut[1]tura di appartenenza

CAMPIONI GRATUITI: come da art. 125 DLgs. 219/2006

OMAGGI DI VALORE TRASCURABILE: come da art. 123 DLgs. 219/2006; massimo 20€/medico/anno

ATTIVITÀ IN FARMACIA: non è consentito fornire indicazioni prescrittive agli ISF REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito

SARDEGNA

REGIONE

DELIBERA N. 51/21 DEL 18.12.2019

ACCREDITAMENTO: il tesserino di riconoscimento vidimato dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, sulla base degli elenchi dei nominativi forniti dalle rispettive Aziende farmaceutiche e consegnati a cura delle stesse ad ogni ISF. Inoltre, la richiesta di rilascio/vidimazione del tesserino, la rettifica di alcuno degli elementi dell’autorizzazione e eventuali altre comunicazioni devono essere inviate esclusivamente attraverso lo Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione (all’indirizzo: https://sus.regione.sardegna.it/sus )

STRUTTURE SSR: locali idonei, visite in fasce orarie concordate dalle Direzioni medesime o responsabile dell’’unità operativa. L’informazione scientifica nei presidi ospedalieri e negli ambulatori deve essere svolta preferibilmente con incontri che coinvolgano più operatori e possono essere attuate in forme di presentazione pubblica attraverso la realizzazione di seminari di informazione scientifica, da tenersi all’interno delle strutture, aperti alla partecipazione dei medici ospedalieri/ambulatoriali e dei medici convenzionati. Altre forme di sperimentazione dell’informazione rivolta a gruppi di medici potranno essere implementate anche nell’ambito della medicina generale

MMG/PLS: preferibilmente in orario diverso dall’attività assistenziale

ATTIVITÀ IN FARMACIA: Gli ISF non possono svolgere alcuna attività di tipo commerciale presso le farmacie, sia ospedaliere che aperte al pubblico (convenzionate), quale ad es. vendita diretta di farmaci, raccolta di ordinativi di medicinali e trasmissione all’ufficio commerciale dell’azienda, acquisizione di informazioni circa le condizioni di vendita in caso di acquisto diretto dei farmaci

TRASMISSIONE DATI: Trasmissione di ogni variazione dell’elenco dei nominativi comunicata entro 30 giorni al seguente indirizzo: san.dgsan6@regione.sardegna.it

CAMPIONI GRATUITI:

< 18 MESI: max 8/anno > 18 mesi: max 10/anno

OMAGGI: valore trascurabile 20euro/medico/anno. Testi, riviste scientifiche di valore superiore solo a favore di ASL/AO. In questo caso l’ azienda farmaceutica deve dare comunicazione alle direzioni aziendali degli omaggi in distribuzione.

MATERIALE INFORMATIVO: utilizzato solo quello approvato da AIFA

CONVEGNI E CONGRESSI: le aziende farmaceutiche, anche per il tramite degli ISF, disposte a finanziare le spese di partecipazione del personale dipendente a corsi, convegni, congressi o altre iniziative devono formalizzare tale intenzione con comunicazione scritta, indirizzata alla Direzione Generale dell’Azienda di riferimento, contenente i dati richiesti dalla delibera

AO SASSARI

DELIBERA 403/2017

ACCREDITAMENTO: tesserino fornito dalle Aziende Farmaceutiche

VISITE: incontri collegiali o singoli su appuntamento, preferibilmente multidisciplinari. Locali idonei e fasce orarie dedicate ATTIVITA IN FARMACIA: vietato fornire dati da parte dei sanitari

SICILIA

REGIONE

DECRETO 2528/2013

ACCREDITAMENTO: tesserino di riconoscimento rilasciato dalle Aziende Farmaceutiche. STRUTTURE SSR: locali idonei e modalità di ricevimento concordate.

MMG/PLS: visite in apposito orario secondo modalità concordate con il medico

FARMACISTI: la pubblicità presso i farmacisti territoriali dei medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica è limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale.

Per i medicinali vendibili senza prescrizione medica la pubblicità può comprendere altra documentazione utile a consentire al farmacista di fornire al cliente consigli sull’ utilizzazione del farmaco

VISITE: 5/anno/medico

CAPOAREA (o altre figure professionali): affiancamento per funzioni diverse dall’informazione scientifica

ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietata l’attività commerciale. Vietato chiedere informazioni su abitudini prescrittive

TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio). Trasmissione di ogni variazione dell’elenco dei nominativi comunicata entro 30 giorni

TAVOLO MONITORAGGIO: (Rappresentante dell’Ordine provinciale dei medici, Ordine provinciale dei Farmacisti, Medici di medicina generale, Pediatri, Associazione degli ISF, ASL, Medici dipendenti dal SSN) con compiti di verifica, individuazione di irregolarità e applicazione di sanzioni

CAMPIONI GRATUITI:

< 18 MESI: 2/visita max 8/anno

> 18 mesi: 4/visita max 10/anno

❖ Fascia C: stessi limiti dei farmaci rimborsabili dal SSN

OMAGGI: valore trascurabile

AO GARIBALDI (CT)-DELIBERA 309/2019

ACCREDITAMENTO: regionale.

VISITE: incontri collegiali o singoli su appuntamento, preferibilmente multidisciplinari. Locali idonei e fasce orarie dedicate REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito

ATTIVITA’ IN FARMACIA: i sanitari non possono fornire informazioni né gli ISF possono chiederle

CAPOAREA (o altre figure professionali):solo per funzioni diverse dall’informazione scientifica

ARNAS DI Cristina Benfratelli (PA) REG 7/08/2019

ACCREDITAMENTO: tesserino regionale.

VISITE: incontri collegiali o individuali su appuntamento; max 5/anno/medico salvo deroghe. Locali idonei e fasce orarie dedicate richiesta appuntamento per mail del clinico

REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito

ATTIVITA’ IN FARMACIA: vietato fornire dati da parte dei sanitari e richiedere dati da parte degli ISF CAPOAREA (o altre figure professionali):solo per funzioni diverse dall’informazione scientifica ABBONAMENTI A RIVISTE SCIENTIFICHE: si possono cedere solo alle unità operative

ASP MESSINA

DELIBERA n. 1855/D4 13/07/2019

ACCREDITAMENTO: tesserino regionale.

VISITE: max 5/anno/medico; incontri collegiali o individuali su appuntamento in locali idonei e fasce orarie dedicate. In caso di incontri multidisciplinari è richiesta compilazione dell’apposito modulo aziendale. REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito

CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.lgs. 219/06 < 18 MESI: 2/visita max 8/anno

> 18 mesi: 4/visita max 10/anno

AO PAPARDO

DELIBERA 244/2016

ACCREDITAMENTO: tesserino regionale

VISITE: individuali su appuntamento o collegiali. Locali idonei e fasce orarie dedicate

CAMPIONI GRATUITI: art 125

CAPOAREA (o altre figure professionali): solo per funzioni diverse dall’informazione medico scientifica ABBONAMENTI A RIVISTE SCIENTIFICHE: si possono cedere solo alle Unita Operative

TOSCANA

AO CAREGGI (FI)

DECRETO 548/2015

ACCREDITAMENTO: dal 1 agosto 2021, richiesta online all’UO Farmacia mediante compilazione di uno specifico sul sito dell’AO; a seguito accettazione, necessario tesserino di riconoscimento.

VISITE: incontro singoli su appuntamento con il professionista; visite ai professionisti negli spazi, giorni e orari indicati; incontri collegiali organizzati dai Direttori dei Dipartimenti; locali idonei e fasce orarie dedicate riportate sul cartello «M/903/D83-C-Modalità di Ricevimento IS»

REGISTRO: istituito (cartaceo o informatizzato) CAMPIONI GRATUITI: art. 13 D.LGS N. 541/92

ATTIVITÀ IN FARMACIA: il farmacista e il medico non possono fornire informazioni sulle abitudini prescrittive. Possibilità di organizzare incontri multidisciplinari che coinvolgono più professionisti.

AUSL TOSCANA NORD OVEST

DELIBERA N.687 DEL 09.09.20

ACCREDITAMENTO: Attività IS consentita nelle singole unità operative, in locali individuati, secondo orari determinati. L’IS è consentita solo agli IS accreditati annualmente dalla AUSL.

TESSERINO: Gli IS accreditati sono dotati, dalla AUSL, di un tesserino identificativo che deve essere conservato dall’IS su supporto informatico, o stampato su carta e reso disponibile nel corso dell’attività svolta.

ATTIVITA’ IN FARMACIA: Non è consentito agli IS promuovere attività di tipo commerciale presso le strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali dell’AUSL; richiedere informazioni sulle abitudini prescrittive dei medici/odontoiatri; richiedere informazioni sui consumi interni delle strutture sanitarie dell’AUSL.

REGISTRO ACCESSI: istituito. Il datore di lavoro dell’IS (AZIENDA) invia una PEC a direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it con la quale richiede la possibilità di accedere alle strutture e comunica il nominativo o l’elenco dei propri dipendenti da profilare come Operatori Aziendali, compilando uno specifico foglio excel fornito da AUSL. L’Azienda (datore di lavoro dell’IS) registra sul sito web l’Informatore. L’IS accreditato accede ad un modulo front end e scarica il proprio tesserino che si può stampare in PDF( o conservare sullo smartphone). Ogni autorizzazione ha validità di un anno a partire dalla data di rilascio.

AOU PISANA

REGOLAMENTO – 35/2020

ACCREDITAMENTO: La richiesta relativa deve essere inviata alla UO DMP attraverso la compilazione del modulo T01, compilato e firmato nei modi e nei tempi previsti.

Le ditte sono tenute a comunicare tutti i dati identificativi dei professionisti per i quali si richiede l’accreditamento (nome, cognome, cv, status contrattuale), la copia del certificato iscrizione alla camera di commercio ecc.. Alla UO Direzione Medica che, dopo una prima valutazione, la invia alla Cda IMS/SP. L’autorizzazione avviene con iter burocratico differente a seconda che si tratti di: variazione elenco IMS-SP autorizzati per «cessazione», per «nuovo inserimento» o accesso dell’SP «in urgenza».

VISITE: Individuali, su appuntamento con il professionisti. Gli incontri con gli IMS dovranno avvenire in un orario congruo individuato da ogni UO/SD, purché non interferisca con le ordinarie attività istituzionali. In nessun caso le visite potranno svolgersi all’interno delle aree assistenziali, negli ambulatori specialistici durante le ore di visita e in modo tale da intralciare l’attività assistenziale svolta.

ATTIVITA’ SP: Gli SP devono essere muniti ed indossare un tesserino di riconoscimento con le indicazioni richieste. L’attività dell’SP deve avvenire al di fuori del rapporto medico- paziente, sebbene lo stesso possa essere autorizzato a presenziare procedure medico-chirurgiche o visite di controllo (previo consenso da parte del paziente) e con il solo scopo di supervisionare i vari aspetti tecnici legati alla corretta applicazione del dispositivo/presidio di sua competenza.

OMAGGI: si applica l’art.125 del d.lgs. 219/2006. Il medico che abbia ricevuto/richiesto i campioni è direttamente responsabile della gestione, della corretta conservazione e del regolare smaltimento degli stessi.

AUSL Toscana Centro

ACCREDITAMENTO: compilazione moduli. Richiesta di registrazione (allegato 1), elenco ISF e altre figure professionali (allegato 2); fac simile tesserino di riconoscimento

VISITE: individuali, preferibilmente collegiali fuori dall’orario dedicati all’attività assistenziale

TRENTO

PROVINCIA DETERMINA 127/2016

ACCREDITAMENTO: foglio excel + dichiarazione del Lega-le rappresentante indicando il responsabile scientifico da cui dipendono gli ISF STRUTTURE APSS: 4 visite/anno in locali idonei;

MMG/PLS: fasce orarie dedicate

CONVEGNI E CONGRESSI: invito non nominativo al Direttore dell’Unità Operativa

TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) all’indirizzo: serviziofarmaceutico@apss.tn.it. CAPOAREA: solo per ISF senza esperienza

MATERIALE INFORMATIVO: artt. 119 e 120 D.lgs. 219/06

CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.lgs. 219/06.

ATTIVITÀ IN FARMACIA: i sanitari non possono fornire informazioni

OMAGGI: quelli che superano il valore trascurabile vanno comunicati a una Commissione dell’APSS; VIGILANZA: sanzioni fino alla sospensione dell’informazione scientifica da 1 a 12 mesi.

UMBRIA

REGIONE

DELIBERA 1022/2003

ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato annualmente dalla Regione

STRUTTURE SSR: locali idonei, visite in fasce orarie concordate dalle Direzioni medesime

MMG/PLS: visite in apposito orario

VISITE (MMG/PLS e strutture SSR): massimo 5 visite/anno/medico per un massimo 15 accessi ISF/settimana

TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) con media visite effettuate. Trasmissione di ogni variazione dell’elenco dei nominativi comunicata tempestivamente.

TAVOLO MONITORAGGIO: le Direzioni sanitarie hanno compiti di verifica, individuazione di irregolarità e applicazione di sanzioni CAMPIONI GRATUITI: cessione nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 13 del D.lgs. 541/92

MATERIALE INFORMATIVO: utilizzato solo quello approvato da AIFA. L’azienda farmaceutica invia presso i sanitari il materiale informativo contestualmente all’ inizio della divulgazione

VALLE D’AOSTA

REGIONE

DELIBERA 652/2007

ACCREDITAMENTO: tesserino di riconoscimento rilasciato dalle Aziende Farmaceutiche; STRUTTURE SSR: locali idonei e orari prestabiliti

MMG/PLS: nessuna priorità di accesso per gli ISF

CAPOAREA: solo per primi 12 mesi di attività degli ISF

TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it

MATERIALE INFORMATIVO: artt. 119 e 120 D.lgs. 219/06 CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.lgs. 219/06

CONVEGNI E CONGRESSI: art. 124 D.lgs. 219/06

ATTIVITÀ IN FARMACIA: i sanitari non possono fornire informazioni

VENETO

REGIONE

DELIBERA 1307/2007

ACCREDITAMENTO: tesserino fornito dall’azienda farmaceutica e vidimato dalla Regione STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie concordate

VISITE: 5/anno

CAPO AREA o altre figure: solo per funzioni diverse da informazione scientifica

CONVEGNI E CONGRESSI: i sanitari comunicano la propria partecipazione alla struttura di appartenenza TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) al seguente indirizzo: pec. area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.lgs. 219/06

ATTIVITÀ IN FARMACIA: come da linee guida interregionali

TAVOLO MONITORAGGIO: medici, farmacisti, istituzioni, ISF.

ASL Euganea

Circolare 138701/2018

A seguito di una verifica sull’applicazione della Delibera regionale 1307/2007, si ricorda che l’applicazione della Delibera deve essere puntuale sia negli studi dei medici convenzionati che nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale.

Fonte: Egualia. Schede di monitoraggio regionale – REPORT RIASSUNTIVO DELIBERE REGIONALI – GIUGNO 2023

Nota: Tutti i regolamenti regionali vietano l’affiancamento dell’ISF a qualsiasi titolo. È ammesso solo e unicamente per addestramento per i neoassunti non oltre i 12 mesi dalla data di assunzione. Gli ISF inoltre non possono in alcun modo svolgere attività di tipo commerciale

Notizie correlate: Linee guida di regolamento regionale dell’informazione scientifica sul farmaco

Fedaiisf. Leggi, normative vigenti, sentenze

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219

Direttiva 2001/83/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001