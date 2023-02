Il futuro dei medici può anche essere in una azienda farmaceutica. Il Medical Affaires

Non solo ospedali e strutture sanitarie, il futuro per i medici è anche in azienda. La continua evoluzione degli scenari scientifici e sanitari richiede all’industria farmaceutica e dei dispositivi medici un notevole cambiamento dei processi, dell’organizzazione e dei ruoli aziendali.

Una delle funzioni centrali in tale trasformazione è quella del Medical Affairs, il volto medico dell’azienda. Si tratta di una figura professionale la cui esperienza scientifica e clinica permette di facilitare il flusso di informazioni tra la comunità scientifica ed il contesto aziendale/industriale facendo da collegamento tra ricerca e business.

I professionisti del Medical Affairs, inseriti nelle Business Unit Research and Development, si occupano di un prodotto in ogni fase del suo ciclo di vita, delle attività di sviluppo, comprese quelle di visione strategica, ricerca clinica, comprensione e interpretazione dei dati scientifici, fino alla generazione di pubblicazioni scientifiche. Queste figure professionali hanno comunemente un background accademico di specializzazione medica (laurea in medicina o affini) e sono infatti il riferimento medico-scientifico dell’area terapeutica per l’azienda e la comunità medico scientifica nazionale e internazionale.

Ecco i ruoli chiave:

Medical Advisor: si occupa di curare le attività di supporto scientifico per la registrazione di nuovi farmaci al fine di ottenere la loro messa in commercio, di elaborazione dei contenuti utili a un supporto scientifico per la preparazione di materiale informativo, di elaborazione di materiali di supporto per il market access, di gestione degli studi clinici, ricerche mediche con l’obiettivo di sviluppare e analizzare trattamenti adatti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie. È una figura di sede dell’azienda farmaceutica.

Un medical advisor junior, con uno o due anni di esperienza guadagna circa 40.000 euro lordi annui. Da due anni di esperienza in poi, potrebbe arrivare a guadagnare tra i 60.000 e gli 80.000 euro lordi annui.

Medical Science Liaison: si occupa dell’aggiornamento continuo dei prodotti, dei trend dei trattamenti dei pazienti, delle attività cliniche e degli studi condotti nell’area terapeutica nell’ambito del territorio di competenza. Sviluppa e mantiene il Network con i Leading Specialist svolgendo attività di Medical Education, organizza e partecipa a board consultivi collaborando con la direzione medica aziendale fornendo supporto scientifico agli informatori. Ha una responsabilità di uno o più prodotti dell’azienda su uno specifico territorio. Generalmente il territorio di un MSL è composto da una o più regioni e la sua estensione varia a seconda del numero di centri Ospedalieri/Universitari o interlocutori che ha in responsabilità.

La retribuzione per chi ha uno o due anni di esperienza è di circa 35.000 euro lordi annui. Da due anni in poi potrebbe arrivare a guadagnare tra i 60.000 e i 70.000 euro lordi annui.

La richiesta di professionisti del Medical Affairs sta avendo una notevole crescita, soprattutto in questo ultimo periodo, ed è facile prevedere che nei prossimi anni la richiesta continuerà ad aumentare. Le aziende del settore mostrano un bisogno impellente di figure con competenze mediche, importanti investimenti sono già in atto nel comparto delle malattie rare e delle biotecnologie applicate e ci sarà sempre più bisogno di figure professionali altamente qualificate in grado di rispondere all’innovazione in materia di terapie geniche, farmaceutiche e cliniche.

N.d.R.: Ottima cosa puntare sugli aspetti scientifici dei farmaci. Ma chi ci dice che queste figure aziendali non siano un mezzo per aggirare i vincoli del D.Lgs. 219/06 sull’informazione scientifica?