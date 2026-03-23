In India scade il brevetto di semaglutide. Pronti 50 generici a invadere il mondo a basso costo (-70%)

Case farmaceutiche in India inondano il mercato con versioni economiche di Ozempic e Wegovy di Novo

Reuters – Tradotto da MarketScreener per marketscreener 23 marzo 2026

Almeno una mezza dozzina di produttori indiani di farmaci generici ha lanciato durante il fine settimana versioni più economiche di Ozempic, il farmaco blockbuster di Novo Nordisk per il diabete, e di Wegovy per la perdita di peso, a prezzi senza eguali a livello globale, riducendo i costi del trattamento di circa il 70%.

Il brevetto della semaglutide, il principio attivo dei farmaci di Novo, è scaduto in India la scorsa settimana, aprendo la strada alle case farmaceutiche per inondare il mercato con decine di marchi.

Gli analisti prevedono che più di 40 produttori indiani lanceranno oltre 50 varianti a basso costo.

Le grandi aziende farmaceutiche indiane sono in corsa per accaparrarsi una quota del mercato globale dell’obesità, che si stima varrà circa 100 miliardi di dollari entro la fine del decennio. Per i futuri lanci, esse puntano ai mercati esteri, tra cui Canada, Brasile, America Latina e Turchia.

Di seguito l’elenco dei produttori indiani che hanno lanciato la semaglutide generica negli ultimi giorni:

SUN PHARMACEUTICAL

La principale casa farmaceutica indiana per fatturato ha lanciato la semaglutide iniettabile con il marchio Noveltreat per la gestione cronica del peso in cinque dosaggi da 0,25 mg a 2,4 mg, e Sematrinity in due dosaggi per il diabete di tipo 2. Noveltreat dovrebbe costare tra le 900 e le 2000 rupie (9,58-21,30 dollari) per il trattamento settimanale, mentre Sematrinity costerà tra le 750 e le 1300 rupie (7,99-13,84 dollari), ha dichiarato la società.

DR REDDY’S LABORATORIES

L’azienda con sede a Hyderabad ha lanciato la semaglutide con il marchio Obeda per il diabete nei dosaggi da 2 mg e 4 mg in formato penna preriempita usa e getta. Ogni penna di entrambi i dosaggi erogherà un minimo di quattro dosi settimanali e costerà circa 4200 rupie (44,73 dollari) al mese, ha riferito la società.

ZYDUS LIFESCIENCES

La società ha lanciato la semaglutide iniettabile generica sotto tre diversi marchi – Semaglyn, Mashema e Alterme – per il trattamento del diabete e dell’obesità in un dispositivo a penna riutilizzabile. Il costo medio mensile del trattamento sarà di circa 2.200 rupie (23,43 dollari), ha dichiarato l’azienda.

TORRENT PHARMACEUTICALS

L’azienda ha lanciato un farmaco a base di semaglutide orale e iniettabile con i marchi Sembolic e Semalix. Il prezzo di partenza per i farmaci iniettabili sarà di 3.999 rupie (42,59 dollari) al mese, ha precisato la società.

GLENMARK PHARMACEUTICALS

Glenmark ha lanciato la semaglutide iniettabile, commercializzata come GLIPIQ, in flacone e in formato penna per il trattamento del diabete. Si stima che il flacone costerà tra le 1.300 e le 1.760 rupie per un mese di utilizzo (13,84-18,74 dollari).

ALKEM LABORATORIES

La società ha dichiarato che la sua semaglutide, lanciata sotto tre marchi – Semasize, Obesema e Hepaglide – sarà disponibile in una penna preriempita usa e getta a un prezzo a partire da 1.800 rupie (19,17 dollari) al mese.

ERIS LIFESCIENCES

L’azienda ha lanciato la semaglutide generica in formato flacone denominata “Sundae”. Il prezzo di partenza per i flaconi multidose è di 1.290 rupie (13,74 dollari) al mese. Eris ha inoltre stretto una partnership con Natco Pharma, che ha a sua volta lanciato la propria semaglutide generica, per la produzione commerciale del farmaco.

Nota. (1 dollaro = 93,9000 rupie indiane) (Reporting di Rishika Sadam; Editing di Rashmi Aich)