In memoria di Gian Paolo Brancolini

Oggi Gian Paolo avrebbe compiuto ottantanove anni. Gli auguri sarebbero arrivati, come sempre, con una telefonata, anticipando una visita nella sua bellissima casa, che sarebbe giunta nei giorni a venire.

Anno dopo anno il tono della voce si faceva sempre più fievole, in contrapposizione alle considerazioni sempre più acute e degne di ascolto. Perchè Gian Paolo sapeva rendere attuali e degne di curiosità le sue esperienze di vita vissuta, senza mai annoiare l’interlocutore.

Ogni suo scritto, fosse un articolo piuttosto che un libro, doveva essere sottoposto al mio giudizio, prima della pubblicazione. Gli sono sempre stato grato di questa benevolenza, sottolineandogli di non essere degno di questo privilegio. Lui era il Maestro, non solo per me, ma per quanti lo hanno frequentato in un lungo cammino umano e professionale.

La sua ultima pubblicazione “Letture per un giorno di pioggia”, inviatami in anteprima, è il suo testamento spirituale. Riporto l’epilogo del libro per i tanti che gli hanno voluto bene.

Andrea Veneranda

Notizie correlate: È scomparso Gian Paolo Brancolini. Storico direttore editoriale di Algoritmi, il bollettino ufficiale AIISF