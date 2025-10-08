India. Morti 17 bambini a causa di sciroppi per la tosse. Mancati controlli

L’India segnala carenze nei controlli farmaceutici dopo le morti causate da sciroppi per la tosse

8 ottobre 2025 – marketscreener – tradotto da Reuters

Alcune aziende farmaceutiche indiane non hanno rispettato le regole che impongono il test di ogni lotto di ingredienti medicinali, secondo quanto dichiarato mercoledì dall’ente regolatore dei farmaci del paese, dopo la morte nell’ultimo mese di 17 bambini collegata a sciroppi per la tosse tossici.

In un avviso pubblicato dal direttore generale dei farmaci dell’India, Rajeev Raghuvanshi, si legge che l’ente regolatore ha effettuato controlli in alcune fabbriche riscontrando gravi mancanze. Nell’avviso datato 7 ottobre e pubblicato mercoledì su un sito governativo, Raghuvanshi non ha indicato i nomi delle aziende né il numero di quelle che hanno violato le norme, ma ha specificato che le ispezioni sono state effettuate presso aziende i cui farmaci erano già stati giudicati “non conformi agli standard di qualità”.

Per legge, i produttori di farmaci indiani devono testare ogni lotto di materia prima e di prodotto finito, oltre a mantenere registri dettagliati. Dal 2023, a seguito della morte di almeno 141 bambini in Gambia, Uzbekistan e Camerun collegata agli sciroppi indiani, le esportazioni di sciroppi per la tosse richiedono anche ulteriori test in laboratori governativi autorizzati.

Nonostante regole più severe e controlli più frequenti dopo i decessi all’estero, almeno 17 bambini sotto i 5 anni sono morti in India nell’ultimo mese dopo aver assunto uno sciroppo per la tosse contenente diethylene glycol (vedi nota sotto) in quantità quasi 500 volte superiori al limite consentito, secondo quanto riferito dalle autorità. Il medicinale, Coldrif Syrup prodotto da Sresan Pharmaceutical Manufacturer, era venduto solo localmente.

Reuters non è riuscita a contattare il direttore di Sresan, G. Ranganathan, poiché il suo ufficio e la fabbrica nello stato meridionale del Tamil Nadu erano chiusi e il suo telefono risultava spento. La polizia sta indagando l’azienda per omicidio colposo, la vendita dello sciroppo è stata vietata e le autorità centrali hanno raccomandato la revoca della licenza di produzione di Sresan.

Il Ministero della Salute ha dichiarato domenica che sono in corso ispezioni in altre 19 unità produttive distribuite in sei stati. Le aziende coinvolte non sono state identificate.

«I produttori non stanno effettuando i test su ogni lotto di eccipienti/ingredienti farmaceutici inattivi e attivi per verificarne la conformità agli standard prescritti prima dell’uso nella produzione delle formulazioni e anche sui prodotti finiti», ha affermato Raghuvanshi.

Due delle aziende ispezionate sono Shape Pharma e Rednex Pharmaceuticals, con sede nel principale polo farmaceutico del Gujarat. Le autorità statali hanno dichiarato martedì che campioni di sciroppi prodotti da queste aziende sono risultati “non conformi agli standard di qualità”.

Durante i controlli effettuati tra il 3 e il 5 ottobre, ispettori statali e federali hanno individuato carenze non specificate presso queste aziende e hanno ordinato l’immediata sospensione di tutta la produzione e distribuzione. Nessuno ha risposto alle chiamate effettuate agli uffici di Shape e Rednex.

Reuters non è riuscita ad accertare se le due aziende avessero anche esportato medicinali. Le autorità statali non hanno risposto alle richieste di commento.

«Come misura precauzionale, tre ulteriori campioni di sciroppo per la tosse sono stati prelevati da Shape Pharma e undici da Rednex Pharmaceuticals e inviati ai laboratori governativi per ulteriori analisi», ha dichiarato in una nota il Ministro della Salute dello stato del Gujarat, Rishikesh Patel. «Saranno adottati provvedimenti in base ai risultati di questi test».

Diethylene glycol o ethylene glycol sono stati trovati negli sciroppi per la tosse prodotti in India che hanno causato la morte di bambini in Gambia, Uzbekistan e Camerun dal 2022, e di altri 12 bambini in India nel 2019, danneggiando l’immagine del terzo più grande paese produttore di farmaci al mondo per volume.

L’industria farmaceutica indiana, superata per dimensioni solo da Stati Uniti e Cina, ha un valore di 50 miliardi di dollari. Secondo i dati governativi, oltre la metà del valore deriva dalle esportazioni, con costi di produzione in India fino al 35% inferiori rispetto a Stati Uniti ed Europa.

L’India fornisce il 40% dei farmaci generici utilizzati negli Stati Uniti, il 25% di quelli usati nel Regno Unito e oltre il 90% di tutti i medicinali in molti paesi africani, secondo le autorità sanitarie.

Nota:

Il glicole etilenico può essere usato come antigelo quando miscelato con acqua. Questo abbassa lievemente la temperatura di congelamento ed alza di molto la temperatura di ebollizione, per questo è prevalentemente utilizzato in climi caldi. Inoltre può essere trovato in fluidi idraulici come il liquido freni.

Inoltre viene impiegato come disidratante del gas naturale.

Per quanto riguarda la cura del corpo esso, in genere, è sostituito da altre specie di glicoleteri.

Pur essendo tossico, in alcune nazioni il glicole dietilenico è illegalmente usato come contraffazione della glicerina ed è venduto come sciroppo per la tosse e dentifricio. In passato esso è stato usato come edulcorante dai viticoltori per addolcire il sapore del vino