Informatori a PediaNapoli, un “anticongresso” tra tifo sportivo e scienza

Terza edizione del Congresso PediaNapoli, all’hotel Gli Dei di Pozzuoli. Un incontro sui generis definito un “anticongresso” per la peculiarità e l’unicità della tipologia. Un consesso in cui si è parlato di cultura ma anche di passione, ironia, divertimento. Tutto nasce da una idea di Michele Iafusco che ha creato l’associazione Pedianapoli a cui sono iscritti oltre 300 pediatri ed informatori scientifici, accomunati dal tifo per il Napoli.

Presenti relatori di fama capaci di rapportare il calcio con interessantissimi argomenti pediatrici. Il fine ultimo del congresso, grazie alle tante aziende che lo sostengono è quello di fare beneficenza per i bimbi nati nella parte meno ricca del pianeta.

Tra gli intervenuti Franco Di Stasio, presidente della SIOS, la Società Italiana di Odontostomatologia Sportiva e Carmine Pecoraro, docente di nefrologia pediatrica all’Università Federico II di Napoli.

fonte Videoinformazione – 21 ottobre 2025

Il Gruppo Whatsapp “Pedianapoli”, ideato nel 2015 da Michele Iafusco oggi annovera numerosi e entusiastici partecipanti. Al suo esordio, otto anni fa, il gruppo nasce per unire pediatri accomunati dalla passione per il loro lavoro e per la squadra del cuore: il Napoli. Durante la pandemia del Covid 19, il gruppo diventa un mezzo di sostegno professionale e psicologico per gli aderenti, per scambiarsi informazioni e buone pratiche. Con gli anni il gruppo è cresciuto arricchendosi della collaborazione di un gruppo molto eterogeneo di professionisti: cardiologi, oculisti, cardiochirurghi, odontoiatri, informatori, e, per la parte legale, ormai inscindibile dalla medicina, un colto magistrato. Oggi “Pedianapoli” è una rete buona dove ognuno dei partecipanti sa di trovare risposte a dubbi diagnostici, conferma a terapie somministrate, informazioni su articoli scientifici di alto livello, e al tempo stesso può esultare, sbraitare o litigare sul Calcio Napoli