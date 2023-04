La Caffeina alleata del Sistema Immunitario

Le cellule T helper produttrici di interleuchina-17 (Th17) svolgono un ruolo chiave, favorendo la formazione di una barriera protettiva nell’intestino e, in caso di infezione batterica o fungina, sono in grado di trasmettere segnali che favoriscono la risposta immunitaria. Il loro coinvolgimento, inoltre, è stato evidenziato anche in altri ambiti, come in corso di sclerosi multipla, artrite reumatoide, psoriasi.

Studiando la cascata citochinica che porta allo sviluppo delle cellule Th17, è stato scoperto che tale popolazione cellulare è in grado di proliferare anche in assenza di microbiota intestinale o in soggetti che avevano ricevuto antibiotici e quindi avevano un microbiota intestinale compromesso.

È stato scoperto che cellule epiteliali intestinali sotto stress portano a differenziazione delle cellule Th17 attraverso metaboliti purinici, come la xantina, composto organico appartenente al gruppo delle basi puriniche, presente sottoforma di caffeina nel caffè, tè e cioccolato, anche in soggetti privi di batteri intestinali.

