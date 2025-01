La Commissione Europea (Hera) firma un contratto con MedeRNA per un acquisto congiunto di vaccino anti Covid. L’Italia non c’è

La Commissione firma un contratto di appalto congiunto per i vaccini COVID-19 per garantire la preparazione e la protezione continua dei cittadini

L’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) della Commissione europea ha firmato per conto di 17 paesi partecipanti, tra cui 15 Stati membri dell’UE, un contratto quadro di appalto congiunto con la società farmaceutica Moderna. I paesi partecipanti potranno ordinare fino a 146 milioni di dosi del vaccino mRNA COVID-19, in base alle necessità a seconda del contesto nazionale e senza una quantità minima di dosi da acquistare. Il contratto avrà una durata massima di quattro anni.

Questo appalto congiunto garantisce la sicurezza dell’approvvigionamento e migliora la preparazione dei paesi partecipanti contro le crisi sanitarie, come è stato il caso durante la pandemia di COVID-19. Sebbene i vaccini siano già disponibili, questo contratto facilita ulteriormente l’accesso a un vaccino che offre condizioni di trasporto e conservazione facili. Ciò potrebbe essere particolarmente rilevante in tempi di emergenza, poiché può essere conservato a normali temperature di congelamento senza bisogno di condizioni di catena del freddo ultra, il vaccino può essere consegnato ancora più rapidamente e in modo sicuro. Inoltre, i paesi partecipanti avranno siringhe preriempite, che facilitano la somministrazione del vaccino e possono garantire una campagna di vaccinazione più rapida.

Hadja Lahbib, Commissario per l’uguaglianza, la preparazione e la gestione delle crisi, ha affermato: “Accolgo con favore l’annuncio di oggi che dimostra i nostri sforzi costanti per migliorare la preparazione e garantire la fornitura di contromisure mediche per proteggere i più vulnerabili dal COVID-19. Questo particolare vaccino, con una fornitura accessibile fino a 146 milioni di dosi, offre vantaggi significativi: può essere conservato nei congelatori standard utilizzati per i vaccini di routine e può essere somministrato in siringhe preriempite. Queste caratteristiche migliorano l’efficienza delle campagne di vaccinazione, il che è particolarmente importante quando si raggiungono i più bisognosi. Il rafforzamento della sicurezza sanitaria rimane una componente essenziale della nostra Preparedness Union”.

37 paesi hanno firmato l’accordo di appalto congiunto, un meccanismo a livello UE con altri paesi partecipanti per acquistare congiuntamente contromisure mediche come alternativa o complemento all’approvvigionamento a livello nazionale, su base volontaria e flessibile. Questo meccanismo contribuisce alla preparazione a livello dell’UE in caso di crisi di sanità pubblica o pandemie.

Nota: L’Italia, secondo la portavoce per la Salute della Commissione, Eva Hrncirova, non è tra i Paesi che partecipano a questo contratto. I Paesi inclusi sono Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Slovenia, Norvegia e Macedonia del Nord.