La fondazione AGITO ringrazia Fedaiisf

Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti della Fondazione AGITO a Fedaiisf per la collaborazione prestata

Spett.le FEDAIISF

Gent.mi,

desideriamo ringraziarvi di cuore per aver aderito alla nostra campagna doni attraverso il vostro appello. Portare i doni in corsia è un’abitudine che teniamo viva nel tempo, perché siamo consapevoli della valenza positiva di tale gesto.

Agito (Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei) nasce per creare consapevolezza sui sarcomi ossei, promuovere la ricerca clinica e migliorare la qualità di vita in ospedale dei pazienti affetti da queste patologie, tra cui diversi pazienti pediatrici, ricoverati presso l’Istituto Rizzoli di Bologna.

In questi quattro anni dalla nostra fondazione, abbiamo dotato il reparto di un visore (Progetto Tommi), un dispositivo di realtà virtuale per la gestione di stress e dolore durante la degenza, di un freezer contenente ghiaccioli per effettuare la crioterapia a supporto delle mucose orali dei pazienti, fortemente provate dalle terapie, di un corner giochi, di un angolo libri.

Abbiamo attivato un laboratorio settimanale di ceramica, uno di arteterapia e sosteniamo le spese di un giorno in più a settimana del servizio di psiconcologia.

Effettuiamo donazioni a sostegno della ricerca che prosegue incessante al Rizzoli, grazie all’equipe medica ed ai ricercatori tutti!

Insomma, abbiamo idee concretizzate, da ripetere, e tante nuove da realizzare.

Ancora grazie!

Agito ODV