La ricerca farmaceutica si sposta nello spazio

SpaceX sta sviluppando un programma per utilizzare il suo razzo Starship per lo sviluppo commerciale di prodotti nello spazio, creando potenzialmente un nuovo flusso di entrate per l’azienda.

Investing – 15 luglio 2025

Il programma, denominato internamente Starfall, trasporterebbe elementi come componenti farmaceutici nello spazio in piccole capsule senza equipaggio a bordo del razzo Starship, secondo Bloomberg, che cita persone a conoscenza della questione che hanno chiesto l’anonimato a causa della natura confidenziale dei piani.

Dopo aver raggiunto l’orbita, Starship dispiegherebbe queste capsule, che rimarrebbero nello spazio per un periodo prima di tornare nell’atmosfera terrestre dove potrebbero essere recuperate.

Starfall mira a sfruttare le condizioni uniche dello spazio, in particolare la microgravità e i livelli elevati di radiazione, che creano ambienti distintivi per la produzione di farmaci, semiconduttori, prodotti alimentari e cosmetici.

Questa iniziativa potrebbe rappresentare un’importante espansione commerciale per SpaceX, che è attualmente la startup privata più preziosa al mondo.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell’intelligenza artificiale e revisionato da un redattore.

Nota: SpaceX di Elon Musk è stata valutata 400 miliardi di dollari. Musk ha appena debuttato con il suo nuovo modello di Intelligenza Artificiale xAI, Grok 4. SpaceX, avrebbe investito in xAI e un’altra società che gli capita di gestire, Tesla, potrebbe seguire l’esempio (in attesa di un voto degli azionisti) – (Fonte Bloomberg)

Notizie correlate. Bloomberg. SpaceX Plans Starship Program for In-Orbit Drug Research

In un’intervista al Sole 24ORE il dr. Davide Marotta, direttore del programma Ricerca e Sviluppo Biomedico del laboratorio spaziale, ha detto: “Nello spazio i processi biologici accelerano, qualsiasi cosa avviene in microgravità è molto più veloce: in esperimenti con organoidi cerebrali, l’ambiente spaziale spinge le cellule verso uno stato di sviluppo più “adulto” in tempi più brevi. Inoltre, se sulla Terra la differenziazione delle cellule negli organoidi rallenta una volta formata la struttura 3D, lasciando molte cellule immature, in microgravità la differenziazione si riattiva e porta alla creazione di neuroni più maturi e completi, che si dividono meno rispetto a quelli sulla Terra, e quindi sono più stabili”.

“Anche se non è ancora confermato, si ipotizza che la microgravità renda il Dna meno compatto rispetto alla Terra, dove la gravità lo mantiene più avvolto. Nello spazio, il Dna sarebbe più “aperto”, facilitando l’accesso delle proteine regolatrici e accelerando la produzione di mRna. Più rapidamente si produce mRna, più velocemente le cellule iniziano a fabbricare proteine, che sono fondamentali per la crescita, la maturazione e la specializzazione delle cellule stesse. Il tempo biologico accelera, ma non accelera il processo di invecchiamento: questo ci ha fatto capire che maturazione cellulare e invecchiamento cellulare seguono due percorsi distinti”.

In assenza della costante attrazione gravitazionale terrestre, i processi di cristallizzazione dei principi attivi avvengono in modo differente. Le molecole possono organizzarsi in strutture più ordinate e stabili, dando vita a formulazioni farmaceutiche che sul nostro pianeta sarebbero irrealizzabili. Un esempio concreto arriva da studi precedenti condotti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove i ricercatori della Merck ottennero una versione più stabile del pembrolizumab, il principio attivo di un noto farmaco antitumorale, il Keytruda.

Varda Space Industries, startup fondata in California, ha installato su un satellite (nella foto) un piccolo laboratorio orbitale per testare la produzione del farmaco ritonavir. Varda Space Industries è nata nel 2020 e ha già raccolto investimenti record: è valutata 149,5 milioni di dollari. La sua missione è usare satelliti per produrre i principi attivi dei farmaci, secondo una procedura completamente automatizzata che non richiede intervento umano. In futuro l’obiettivo è installare piattaforme in orbita per aumentare i prodotti e abbattere i costi. Varda sta progettando e costruendo l’infrastruttura per le aziende farmaceutiche per sintetizzare nuove molecole in microgravità.