La Sez. AIISF di Lecce organizza la prima festa di carnevale per tutti gli Informatori. Il ricavato verrà devoluto a associazione benefica

Venerdì 13 febbraio 2026 ore 21 presso Giardini Antichi a Galatina (LE) in Via San Rocco 33

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf18 ore fa
La Sezione Aiisf di Lecce ha organizzato per il 13 febbraio presso “I Giardini Antichi”  in Galatina, la prima festa di Carnevale di tutti gli informatori della provincia.

L’iniziativa fortemente voluta in particolare da Chiara Gianturco e Annamaria Geusa, rispettivamente Vicepresidente e Segretario, ha l’obiettivo di creare un momento di convivialità tra gli isf della provincia di Lecce, ma con un occhio al sociale ed alle classi disagiate.

Infatti grazie al sodalizio stretto dal nostro tesoriere Fernando Nuzzo con Don Gianni Mattia (cappellano dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce) si è deciso di evolvere parte del ricavato all’Associazione  Cuore e Mani Aperte.

Tale evento rappresenta la prima iniziativa integralmente realizzata dal nuovo direttivo eletto a Giugno 2025, a cui seguirà un progetto culturale importante a marzo che vedrà impegnata Fedaiisf nella campagna di prevenzione dalle Dipendenze nelle scuole, in collaborazione col Comune di Galatina, Ordine dei Medici di Lecce ed Asl.

Comunicato della sezione Aiisf di Lecce
– Federata Fedaiisf –

