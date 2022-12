Lutto nella Medicina Generale bolognese: viene a mancare il Dott. Stefano Rubini

9 dicembre 2022 – Lutto nella Medicina Generale bolognese

“In una grigia giornata invernale ti arriva una di quelle notizie che non vorresti mai aver ricevuto: il dott. Stefano Rubini non è più con noi.

E se è inevitabile farsi prendere dalla tristezza, questa lascia presto il posto al sorriso, perché il dott. Rubini ha sempre portato positività in ogni sua attività così come lo ha trasmesso alle persone che hanno incrociato la sua vita.

Per tanti anni ha svolto il ruolo di medico di medicina generale nella prima periferia di Bologna, diventando un punto di riferimento per i suoi pazienti a cui non faceva mancare mai una battuta di spirito quando si trattava di rincuorarli e sdrammatizzare momenti difficili.

Ma il dott. Rubini era anche un riferimento per i suoi colleghi anche dal punto di vista scientifico, in quanto per anni è stato Presidente provinciale SIMG, nonché membro del consiglio direttivo dell’Ordine dei medici.

Entrambe queste sue caratteristiche erano presenti anche nel rapporto con gli informatori scientifici, che riteneva fondamentali per il suo aggiornamento, sempre in un clima allegro, complice anche la moglie Patrizia che condivideva con lui l’ambulatorio pediatrico.”

Il direttivo della sezione Aiisf di Bologna insieme a tutti gli informatori si stringe alla moglie Patrizia ed al figlio Davide per la scomparsa del caro Stefano.