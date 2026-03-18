NewsNews fedaiisf

La Sezione AIISF di Lecce contribuisce all’acquisto della “Bimbulanza”

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf9 ore fa
177 1 minuto di lettura

Nel pomeriggio del 17 marzo u.s. il Direttivo della sezione AIISF di Lecce ha consegnato a Don Gianni Mattia, presidente dell’associazione “Cuore e Mani Aperte”, il ricavato della Festa Carnival Party organizzata lo scorso 13 febbraio.

Alla presenza del presidente Giuseppe De Paolis del vice presidente Chiara Gianturco, del segretario Anna Maria Geusa e del tesoriere  Fernando Nuzzo, Don Gianni   ha ringraziato con grande emozione per il risultato raggiunto, comunicando che la somma ricavata sarà utilizzata per l’acquisto della nuova “Bimbulanza”.

Nel corso dell’incontro si è  colta l’occasione per consolidare il rapporto di collaborazione con Cuore e Mani Aperte, che si occupa soprattutto di sostenere le famiglie di bambini bisognosi di cure, rendendo noto che sono già in cantiere  nuove iniziative per supportare Don Gianni ed i suoi bimbi.

Comunicato 

AIISF Sezione di Lecce 
 – Federata FEDAIISF – 

Notizie correlate: Festa di Carnevale, evento benefico della Sez. AIISF di Lecce

Tag
Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf9 ore fa
177 1 minuto di lettura
Foto di Redazione Fedaiisf

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

Articoli correlati

Perché i farmaci vanno pagati cari

13 Luglio 2015

Licenziamenti Biomedica Foscama. Gli ex ISF/agenti chiedono un incontro pubblico con il Presidente Baldassari

7 Novembre 2018

Paperoni svizzeri: la famiglia Ikea cede il primato ai proprietari di Roche

4 Dicembre 2018

Il 20% delle famiglie in Europa deve scegliere tra il pagamento di farmaci salvavita o il soddisfacimento di bisogni primari come cibo e alloggio

6 Dicembre 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco