La Sezione AIISF di Lecce contribuisce all’acquisto della “Bimbulanza”

Nel pomeriggio del 17 marzo u.s. il Direttivo della sezione AIISF di Lecce ha consegnato a Don Gianni Mattia, presidente dell’associazione “Cuore e Mani Aperte”, il ricavato della Festa Carnival Party organizzata lo scorso 13 febbraio.

Alla presenza del presidente Giuseppe De Paolis del vice presidente Chiara Gianturco, del segretario Anna Maria Geusa e del tesoriere Fernando Nuzzo, Don Gianni ha ringraziato con grande emozione per il risultato raggiunto, comunicando che la somma ricavata sarà utilizzata per l’acquisto della nuova “Bimbulanza”.

Nel corso dell’incontro si è colta l’occasione per consolidare il rapporto di collaborazione con Cuore e Mani Aperte, che si occupa soprattutto di sostenere le famiglie di bambini bisognosi di cure, rendendo noto che sono già in cantiere nuove iniziative per supportare Don Gianni ed i suoi bimbi.

Comunicato

AIISF Sezione di Lecce

– Federata FEDAIISF –

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