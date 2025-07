L’AIFA e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rinnovano la collaborazione

Proseguirà anche per il triennio 2025-2027 il rapporto di collaborazione tra l’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

Il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA ha infatti espresso parere positivo al rinnovo del Protocollo d’Intesa stipulato nel 2022. Tra gli obiettivi dell’accordo, garantire la continuità e l’efficienza di “TrovaNormeFarmaco”, il portale sviluppato in collaborazione con l’IPZS per favorire la conoscenza della normativa in materia di farmaci, semplificare e automatizzare i processi di pubblicazione dei provvedimenti dell’Agenzia e facilitarne la ricerca e la consultazione.

Il rinnovo della collaborazione consentirà di migliorare la qualità delle informazioni contenute nelle rispettive banche dati, svolgere attività di aggiornamento, studio e monitoraggio sulle tecnologie anticontraffazione nel settore farmaceutico e fornire assistenza e supporto alle imprese nell’individuazione delle soluzioni tecnologiche più idonee per prevenire il fenomeno della contraffazione.

AIFA – Pubblicato il: 15 luglio 2025

Il 17 Gennaio è stata ufficialmente costituita in Roma, tra tutte le Associazioni rappresentanti la filiera farmaceutica, la società consortile a r.l. N.M.V.O. (National Medicines Verification Organization) Italia. NMVO Italia avrà come finalità la gestione nel sistema nazionale anticontraffazione, così come previsto dalla normativa UE. NMVO Italia è presieduto, per i primi due anni, da Massimo Gaiotto designato da Farmindustria. NMVO è collegato European Medicines Verification System (EMVS) per la verifica a livello europeo della veridicità del prodotto.

Le singole farmacie dovranno scansionare ogni confezione prima della dispensazione al paziente, ciò al fine di verificarne l’autenticità. Le farmacie dovranno dotarsi di lettori di codici a barre bidimensionali; si dovranno collegare all’archivio nazionale che, a sua volta, sarà connesso all’hub europeo.

il nuovo regolamento prevede inoltre tecniche di confezionamento anti manomissione. L’adeguamento sarà graduale

NMVO è convenzionato con il Poligrafico dello Stato che si occuperà della gestione e archiviazione nazionale relativo alle informazioni di sicurezza dei medicinali.

