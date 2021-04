Lamezia, al via la somministrazione delle seconde dosi di vaccino con il supporto degli ISF

Lamezia, al via la somministrazione delle seconde dosi di vaccino nella chiesa Del Carmine

Lacnews – 14 aprile 2021

È iniziata la somministrazione della seconda dose di vaccino agli ultra ottantenni nei locali della Beata Vergine del Carmine a Lamezia Terme. Tramite l’azienda ospedaliera di Catanzaro, alcuni medici di famiglia dell’area che gravita attorno alla parrocchia, l’ex comune di Sambiase, sono stati autorizzati, ci spiegano gli organizzatori, a vaccinare negli spazi messi a disposizione dalla Chiesa.

Oltre 120 gli anziani che hanno avuto l’inoculazione della prima dose. A coordinare l’iniziativa don Pasquale Di Cello e don Pino Latelli. A somministrare le dosi i medici Claudio Porchia, Patrizia Andricciola, Enrico Cupiraggi e Rosario Pugliano, supportati da infermieri, informatori scientifici e diversi volontari.

«Ciò è stato reso possibile grazie a un collaborativo lavoro di squadra – spiega una nota- in cui ciascuno ha offerto gli strumenti a propria disposizione per il bene dell’intera comunità, con la consapevolezza di quanto sia possibile sperare e credere in un futuro migliore soltanto con il contributo di tutti».