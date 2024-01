Le misure di protezione individuali anti Covid vengono prorogate fino al 30 giugno 2024 nelle strutture sanitarie

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all’attuale scenario della pandemia da COVID-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prorogare le misure disposte con l’ordinanza del 28 aprile 2023, concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

il Ministero della Salute emana la seguente Ordinanza:

Le misure disposte con l’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2023 sono prorogate fino al 30 giugno 2024. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2023

Il Ministro: Schillaci

Fino al 30 giugno 2024, l’obbligo di mascherina all’interno degli ospedali resterà in vigore nei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura.

L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque e strutture residenziali.