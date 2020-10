Liguria. Fra i Consiglieri Regionali Roberto Arboscello, ex ISF

Nel Consiglio dell’XI Legislatura oltre la metà dei componenti sono volti nuovi: 17 consiglieri su 31 sono al primo mandato. I veterani dell’aula sono Sergio Rossetti e Marco Scajola, che sono giunti entrambi al terzo mandato consecutivo. Rispetto all’avvio della precedente legislatura, le donne scendono da 5 a 3. Va comunque ricordato che alla fine della precedente legislatura le consigliere erano già scese da 5 a 3. Le donne sono Ilaria Cavo, Lilli Lauro e Selena Candia. Fra i Consiglieri regionali figura anche Roberto Arboscello, ex ISF

Roberto Arboscello è nato a Savona l’ 8 agosto 1973, è sposato e padre di tre figli. Ha conseguito la laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica. Dopo una breve esperienza lavorativa come Informatore Scientifico del Farmaco si è trasferito a Firenze per ricoprire il ruolo di Product Manager. Rientrato in Liguria nel 2007, ha assunto il ruolo di responsabile del laboratorio galenico presso una farmacia savonese, posizione che ha ricoperto fino ad oggi, oltre a svolgere la funzione di direttore tecnico presso distributori all’ingrosso di farmaci. Nel 2009 è stato eletto consigliere comunale nel Comune di Bergeggi, dove è stato eletto sindaco nel 2014 e riconfermato nel 2019 con una lista civica. Nel 2014 ha assunto il ruolo di Presidente dell’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”. E’ iscritto al Partito Democratico dal 2017. Nel 2018 ha assunto l’incarico di segretario cittadino a Savona e nel 2019 è stato nominato vicesegretario provinciale vicario. Dal 2020 è membro del direttivo dell’Ordine dei Farmacisti di Savona.