Guerra tra le case farmaceutiche, Moderna perde il brevetto europeo del vaccino Covid

Epoch Times – 28 novembre 2023

L’Ufficio Europeo dei Brevetti ha invalidato uno dei brevetti di Moderna per il suo vaccino Covid-19 a base di mRNA, consegnando una vittoria al concorrente tedesco del gigante dei vaccini, BioNTech.

Il brevetto in questione, elencato come EP3718565 nel Registro Europeo dei Brevetti, protegge «vaccini contro i virus respiratori», secondo l’elenco. Tra coloro che si oppongono al brevetto ci sono BioNTech, il suo partner Pfizer e l’azienda farmaceutica francese Sanofi.

BioNTech ha confermato la notizia, affermando che «comprende e accoglie con favore» la decisione dell’autorità europea di dichiarare il brevetto non valido.

«La decisione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti è importante perché riteniamo che questo e altri brevetti di Moderna non soddisfino i requisiti per la concessione e non avrebbero mai dovuto essere concessi», ha aggiunto.

Moderna, nel frattempo, «non è d’accordo» con la revoca: «Continuiamo a credere nella solidità e nella validità del brevetto ‘565 e ci appelleremo a questa decisione», ha dichiarato l’azienda di Cambridge, Massachusetts, in un comunicato.

Nella loro corsa a ritagliarsi il mercato dei vaccini Covid dopo la pandemia, Moderna e BioNTech sono impegnate in una serie di battaglie giudiziarie sui brevetti delle tecnologie mRNA che hanno utilizzato per sviluppare i farmaci.

L’anno scorso, Moderna ha intentato una causa per violazione di brevetto sia in Germania che negli Stati Uniti, sostenendo che la tecnologia dell’mRNA utilizzata per produrre il vaccino Comirnaty di Pfizer e BioNTech violi tre brevetti che coprono il suo Spikevax.

In particolare, nella sua denuncia dell’agosto 2022 Moderna ha affermato che Comirnaty presenta la «stessa identica modifica chimica dell’mRNA» di Spikevax. Questa particolare modifica chimica sarebbe stata creata dagli scienziati di Moderna nel 2010 per evitare che il vaccino provochi una risposta immunitaria indesiderata quando l’mRNA viene introdotto nel corpo del paziente.

Inoltre, Moderna ha accusato Pfizer e BioNTech di aver «copiato» l’approccio di Moderna per incapsulare l’mRNA completo che produce la proteina Spike all’interno di nanoparticelle lipidiche (Lnp) per la somministrazione alle cellule.

«Stiamo intentando queste cause per proteggere l’innovativa piattaforma tecnologica di mRNA di cui siamo stati pionieri, per la cui creazione abbiamo investito miliardi di dollari e che abbiamo brevettato nel decennio precedente la pandemia Covid-19», ha dichiarato l’anno scorso Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna.

Altre aziende farmaceutiche lottano per il merito

In risposta alle accuse, Pfizer e BioNTech hanno sostenuto che i tre elementi della tecnologia – le modifiche chimiche all’mRNA, l’Lnp e la codifica della proteina spike a lunghezza completa – esistevano già prima della domanda di brevetto di Moderna o hanno coinvolto il contributo di troppi scienziati non di Moderna perché quest’ultima possa prendersi tutto il merito.

«Siamo sorpresi dalla controversia, dato che il vaccino Covid-19 era basato sulla tecnologia proprietaria dell’mRNA di BioNTech e sviluppato sia da BioNTech che da Pfizer», ha dichiarato in quel momento un portavoce di Pfizer, aggiungendo che l’azienda si sarebbe difesa dalle accuse «vigorosamente».

Pfizer e BioNTech stanno affrontando anche cause legali da parte di altre aziende che sostengono che il vaccino Comirnaty violi le loro proprietà intellettuali.

La tedesca CureVac, ad esempio, ha fatto causa a BioNTech in Germania nel luglio 2022. L’azienda sostiene che Comirnaty viola quattro brevetti «accumulati in oltre due decenni di lavoro pionieristico» nel campo dell’mRNA, compresi quelli relativi all’ingegneria delle molecole di mRNA, come le modifiche della sequenza per aumentare la stabilità e migliorare l’espressione delle proteine.

Nel frattempo, Alnylam Pharmaceuticals, un’azienda anch’essa con sede a Cambridge, Massachusetts, ha intentato una causa contro Moderna e la partnership Pfizer-BioNTech negli Stati Uniti, sostenendo che entrambi i loro vaccini Covid violano i brevetti che detiene sulle tecnologie relative all’Lnp.

Anche altre due aziende, la canadese Arbutus Biopharma e la Genevant Sciences del Massachusetts, hanno citato Moderna in giudizio per brevetti che riguardano «particelle nucleico-lipidiche e vescicole lipidiche, nonché composizioni e metodi per il loro utilizzo».

La posta in gioco è alta in un mercato che sta passando da un modello di acquisto governativo a un modello commerciale privato tradizionale. Nel 2022, Pfizer BioNTech ha venduto congiuntamente 56 miliardi di dollari del suo vaccino Comirnaty, in cima alla lista dei farmaci più venduti dell’anno. Anche Spikevax di Moderna ha avuto successo, generando 18.4 miliardi di dollari di fatturato lo scorso anno.

