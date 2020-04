Massimo Scaccabarozzi e la sua JC Band a sostegno campagna acquisti dispositivi di protezione per medici

A sostegno della raccolta fondi di Cittadinanzattiva e FIMMG per l’acquisto di dispositivi di protezione per i MMG

Fimmg – 21 aprile 2020

Sarà diffuso oggi sui canali social delle due associazioni il video realizzato dall’AD di Janssen e Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi e dalla sua Band, a sostegno della campagna di Cittadinanzattiva e FIMMG per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale destinati ai medici di famiglia.

«Oltre alla sua capacità di farci sognare, la musica è da sempre uno dei mezzi più potenti per unire le persone al di là delle loro diverse opinioni. L’iniziativa della JC Band* sarà, ne siamo convinti, di enorme aiuto alla nostra campagna a tutela della salute dei medici di medicina generale e dei cittadini italiani» – dichiara Silvestro Scotti, segretario generale Fimmg. «Voglio ringraziare Massimo Scaccabarozzi, che ha scelto di tenderci una mano e aiutarci in questa raccolta fondi, con una modalità caratteristica delle sue “corde” vocali e di “rete” di solidarietà. Alle sue iniziative abbiamo sempre partecipato come sostenitori e, trovandoci oggi nel ruolo di sostenuti, non possiamo che apprezzarne ancor di più la sensibilità».

«Ringraziamo anche noi la JC Band e Massimo Scaccabarozzi perché è un altro esempio di come, in una situazione di difficoltà, si possano attivare tutte le risorse a disposizione, sia come imprese che come singoli, puntando sui talenti e le competenze» – ha aggiunto Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva. «Tutti ci dobbiamo prendere cura delle esigenze della salute sul territorio, sia per affrontare l’emergenza Covid nel suo complesso, che per dare assistenza adeguata ai pazienti più fragili, come cronici e rari. Sostenere la medicina di famiglia è la scelta giusta da fare».

«Siamo felici di contribuire nel nostro piccolo alla raccolta fondi di Cittadinanzattiva e FIMMG perché crediamo che ora più che mai la collaborazione tra cittadini e medici di famiglia sia essenziale per far fronte all’emergenza» – spiega Massimo Scaccabarozzi, AD di Janssen e Presidente di Farmindustria. «Come facciamo da più di 10 anni, anche in quest’emergenza siamo in prima linea per ‘dar voce’ a chi ha più bisogno anche attraverso la musica, in grado di canalizzare energia positiva e trasmettere messaggi di forte solidarietà. Speriamo che la nostra iniziativa possa farci sentire ancora più vicini».

*JC Band è il gruppo rock composto interamente da dipendenti Janssen Italia, che ha all’attivo oltre 130 concerti benefici, a sostegno delle attività delle organizzazioni non profit italiane.

