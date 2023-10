Meloni: «Obiettivo sostenibilità per il sistema sanitario». Fp, Ssn verso default programmato

Il Sole 24 Ore, 04/10/2023

Barbara Fiammeri

Sarebbe miope pensare di realizzare un sistema sanitario nazionale efficiente ed efficace soltanto sulla base delle risorse: lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Festival delle Regioni. Meloni ha assicurato che la manovra conterrà un “intervento deciso per le liste di attesa” e risorse per il personale. La premier non è però entrata nel dettaglio dei numeri, visto che le disponibilità sono ancora da quantificare.

Il Roma – 3 ottobre 2023

Le risorse nella sanità pubblica, dopo l’approvazione della Nadef 2023, tra i temi affrontati oggi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Torino per il Festival delle Regioni. “Il governo sta lavorando per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini: su questo siamo aperti e pronti a qualsiasi tavolo di confronto per studiare quali siano, nella condizione a cui siamo chiamati ad operare, le modalità per raggiungere questo obiettivo. Io credo che l’obiettivo principale sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, consapevoli che ci muoviamo in contesto molto complesso che è caratterizzato da elementi che rendono la materia sempre più difficile da affrontare”, dice la premier.

Quella della sanità “è una situazione complessa che bisogna gestire con attenzione e capacità di coesione. Parto dal presupposto che una sanità efficiente e efficace è l’obiettivo di tutti” ma “sarebbe miope perseguire questo obiettivo e concentrare tutta la discussione sull’aumento o meno delle risorse. Dobbiamo avere un approccio diverso, più profondo, provare a concentrarci tutti, con coraggio, lealtà e verità – invita la premier – su come le risorse vengono spese. Perché non basta necessariamente spendere di più se poi quelle risorse venissero utilizzate in modo inefficiente. E allora io credo che la sfida, da affrontare insieme, sia questa. Sono pronta a fare insieme questo lavoro e certa che avremo al nostro fianco regioni e province autonome”.

Articolo integrale sul Roma

Notizie correlate:

Fp Cgil, Ssn verso default programmato

“Il governo sta creando le condizioni per portare il finanziamento alla sanità pubblica ai livelli più bassi dall’emergenza Covid”. A dirlo è Michele Vannini, segretario nazionale di Fp Cgil, commentando la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef) 2023 e l’analisi della Fondazione Gimbe sulle risorse alla sanità.

“Siamo di fronte a un default programmato per la sanità quando il ministro Schillaci ha chiesto 4 miliardi e gliene daranno 2,5, non c’è nessuna risposta sullo sblocco delle assunzioni e i prossimi rinnovi dei contratti”. Prosegue: “L’impressione è che il governo stia mettendo in campo una privatizzazione del Ssn senza il coraggio di dirlo”.

Vannini così conclude: “Gimbe fotografa un disastro, ma ci dice anche che 4 milioni di persone hanno rinunciato alle cure, che i professionisti non ce la fanno più e quello che si offre loro è un incentivo economico a lavorare di più, sempre di più. Per questo torneremo in piazza il 7 ottobre a Roma per difendere la Costituzione che vuol dire difendere la sanità pubblica”.

Notizie correlate: Gimbe. Piano di rilancio

6° Rapporto Gimbe sul SSN

Osservatorio Gimbe

La Cgil lancia una piattaforma in dieci punti per salvare Il Servizio sanitario pubblico

7 ottobre a Roma – Salute diritto fondamentale