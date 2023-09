Mercato online della farmacia: valori e volumi in crescita sul 2022, integratori paniere trainante

Iqvia, l’online si avvicina all’autunno con il vento in poppa: +1,8% a volumi in 36 settimane

Il mercato online della farmacia non sembra risentire della stagnazione dei consumi che caratterizza le vendite del canale fisico e mostra anche a settembre valori e volumi in crescita sul 2022. È l’indicazione che arriva dal report con cui Iqvia aggiorna alla 36ª settimana, dal 4 al 10 settembre, numeri e percentuali dell’e-commerce di farmacie e parafarmacie: in quasi otto mesi e mezzo, il giro d’affari supera i 525 milioni di euro (+11,3% sullo stesso periodo dell’anno scorso), le confezioni vendute arrivano a 47,3 milioni (+1,8%).

Gli integratori continuano a confermarsi il paniere trainante: in 36 settimane il giro d’affari sfiora i 261 milioni di euro e le confezioni vendute si avvicinano a 20 milioni, per un progressivo annuo che a valori cresce del 14,9% e in volumi del 9,9%. Seguono a distanza il cura persona, che in otto mesi abbondanti totalizza vendite per 171 milioni di euro e 14,7 milioni di pezzi (+14,3 e +9,3% rispettivamente) e il paniere dei farmaci sop-otc, che totalizza a valori 54,6 milioni di euro per 7,2 milioni di confezioni vendute (+9,9 e +2,1% la crescita cumulata).

Tra i segmenti dei singoli panieri, merita una segnalazione il dinamismo da stagionalità autunnale già pronunciata dei prodotti per la tosse, che crescono del 35,5% a valori e del 23,1% a volumi nella settimana 36 rispetto agli stessi sette giorni del 2022. Bene anche i veterinari, +21,2% per fatturato e +34,3% in pezzi venduti sempre nei sette giorni.

Iqvia, nella settimana 35 vendite della farmacia al “rimbalzino” grazie all’allungo dell’etico

Nella 35ª settimana del 2023, quella che va dal 28 agosto al 3 settembre, il mercato della farmacia mette a segno un “rimbalzino” che ha il merito di invertire l’andamento tendenziale dell’ultimo mese anche se per pochissimi decimi di punto. È la sintesi del report di Iqvia che aggiorna cifre e andamento del canale all’ultima settimana di agosto: in otto mesi, la farmacia totalizza un fatturato che raggiunge i 17,4 miliardi di euro, +0,2% sullo stesso periodo dell’anno scorso, e registra vendite a volumi per 1,65 miliardi di pezzi, -4,7% rispetto al 2022.

In leggera ripresa anche il farmaco etico, che nella settimana cresce a valori del 2,5% e a volumi dello 0.9% (rispetto alla 35ª del 2022) e risolleva di un decimo di punto l’andamento tendenziale. Continua a mostrare passo incerto, invece, l’area commerciale, che nei sette giorni mostra un incremento del 2,4% a valori e una contrazione del 3,8% a volumi. In entrambi i casi il progressivo annuo migliora leggermente ,a resta in area negativa (-1,8 e -11,2% rispettivamente).

Tra i panieri dell’area commerciale, continua il buon momento del cura persona (anche se l’andamento tendenziale a valori subisce una battuta d’arresto) e del suo principale segmento, il dermocosmetico, mostrano invece un andamento incerto i nutrizionali. Da questa settimana, infine, Iqvia propone due nuove finestre su tonici e prodotti per la tossa, da monitorare in vista dell’arrivo della stagione infleunzale.

