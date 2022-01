Ministero della salute. Andamento della mortalità 1 gennaio 2021 – 4 gennaio 2022

Il rapporto del sistema di sorveglianza SISMG aggiornato alle due settimane tra il 21 dicembre e il 4 gennaio 2022 evidenzia una mortalità in linea con l’atteso sia al nord che al centro-sud.

Periodo di riferimento 1 gennaio 2021 – 4 gennaio 2022

Il rapporto del sistema di sorveglianza SISMG (Sistema Sorveglianza Mortalità Giornaliera)

L’andamento stagionale della mortalità evidenzia l’anomalia della mortalità associato alle ondate di COVID-19 a partire dai primi mesi del 2020. Sono evidenti i tre incrementi di mortalità in corrispondenza delle diverse ondate epidemiche (bande rosse): la prima ondata dal 1 marzo-10 maggio 2020), la seconda ondata nel periodo 8 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021) e l’incremento più contenuto associato alla terza ondata nel periodo marzo-maggio 2021. Nell’estate 2021 si è osservato un lieve incremento della mortalità associabile anche alle ondate di calore di agosto che hanno interessato soprattutto le regioni del centro-sud. Tra settembre e ottobre i valori sono rimasti in linea con l’atteso e a partire da dicembre si osserva un trend in lieve incremento nell’andamento di mortalità.

È importante sottolineare che nelle città più piccole, la mortalità risente maggiormente delle fluttuazioni casuali e pertanto alcuni incrementi osservati nella mortalità giornaliera devono essere interpretati con cautela.

Andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) 1 gennaio 2021 – 4 gennaio 2022

ISTAT. Andamento decessi 2015 – 2021