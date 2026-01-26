Mobilitazione in Alfasigma: altissima l’adesione allo sciopero e alle manifestazioni

Comunicato stampa – 26 gennaio 2026

26 gennaio 2026. Alfasigma, riuscito lo sciopero nazionale di 8 ore proclamato per oggi: attività fermate e forte partecipazione alle manifestazioni

Si è svolto con un’ampia adesione lo sciopero nazionale di 8 ore proclamato in Alfasigma, che ha portato al blocco delle attività del gruppo e a una partecipata manifestazione nazionale alla presenza delle segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

La mobilitazione ha determinato il fermo dei siti produttivi di Bologna, Milano, Alanno e Pomezia, confermando un livello di partecipazione significativo e una forte condivisione delle ragioni dello sciopero da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

Contestualmente si sono svolti presìdi anche davanti alla sede di Milano, in via Filzi, dove era presente una delegazione dello stabilimento ex Sofar di Trezzano Rosa, a testimonianza del carattere unitario e nazionale della protesta.

Alla manifestazione sotto la sede principale di Alfasigma a Bologna hanno preso parte Aldo Zago per Filctem Cgil, Lorenzo Zoli per Femca Cisl e Daniele Bailo per Uiltec Uil, ribadendo un messaggio chiaro e diretto alla proprietà e al management del gruppo: il clima che si è determinato nelle relazioni industriali non è accettabile e richiede un cambio di passo immediato.

Le organizzazioni sindacali confermano che, in assenza di segnali concreti di discontinuità e di risposte adeguate alle richieste avanzate, la mobilitazione proseguirà. Lo stato di agitazione resta confermato con il blocco degli straordinari e ore supplementari e il rispetto assoluto dell’orario ordinario per gli informatori scientifici, a tutela dell’occupazione, delle condizioni di lavoro e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori di Alfasigma.