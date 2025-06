Napoli. Eletto il nuovo Direttivo AIISF. Iaccarino presidente

Il 17 giugno si è riunita in assemblea la Sezione Aiisf di Napoli e Provincia, Federata Fedaiisf, con lo scopo di eleggere il nuovo Direttivo per il triennio 2025/2028.

Il Presidente eletto è Eugenio Iaccarino, informatore scientifico da 10 anni e socio della Sezione dal 2017.” Ho aderito da subito a questo bellissimo e importante progetto che giorno dopo giorno ha raccolto sempre più consensi, accrescendo e rendendo il sogno una realtà. Mi impegnerò nell’accrescere e ampliare la sezione portando avanti i progetti già avviati e realizzandone nuovi nel futuro”

Maria Rosaria Trotta, presidente uscente dopo 2 mandati, ha rivolto ai presenti e a tutti i soci della sezione i suoi sentiti ringraziamenti: “Anzitutto mi sento gratificata e fortunata per aver percorso questo tratto di strada insieme a persone che mi hanno arricchito: gli amici che hanno condiviso con me il complesso ruolo nell’esecutivo/direttivo sostenendomi con competenza ed equilibrio, ed i colleghi che, iscrivendosi hanno scelto di seguirci in questa meravigliosa avventura.

Giro pagina ma non chiudo il libro. Vi resterò accanto per continuare a scrivere pagine piene di successi perché nessuno più di noi sa come fare per affermare la nostra professionalità. E allora avanti tutta.”

Il nuovo Direttivo è così composto :

Presidente Eugenio Iaccarino

Vice Presidente Massimiliano Radano

Segretario Anna Rita Vicario

Tesoriere. Enrico Maurelli

Consigliere Valeria De Pasquale

Consigliere. Felice Arcidiacono

Consigliere. Trotta Maria Rosaria

Consigliere Aggiunto Santo Beneduce

Un grande in bocca al lupo e buon lavoro!

Comunicato AIISF Sez. di Napoli

– Federata Fedaiisf –