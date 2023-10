Sez. AIISF Marche. Corsi BLSD nelle province della regione per gli associati

Nel corso dell’anno 2023 nelle varie sedi provinciali della CRI della regione Marche, si sono svolti i corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation) organizzati dalla sezione AIISF Marche per i propri soci.

Il corso, tenuto da formatori CRI, si è svolto in due parti, una teorica, via Webinar, e una pratica, sostenuta nelle sedi provinciali della CRI.

Nell’iniziativa sono stati coinvolti 40 soci che hanno ottenuto il certificato regionale di idoneità della durata di due anni, ottenendo l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (AED) e della corretta esecuzione della Rianimazione Cardio Polmonare (RCP), nell’ adulto e nel bambino.

Ringraziamo la Direttrice del Centro di Formazione Regionale CRI Marche, Alice Brisighelli e i suoi collaboratori per la professionalità e soprattutto per la disponibilità a venire incontro alle nostre non facili esigenze territoriali.

Data l’importanza del corso, che ci permette con alcune semplici manovre di poter salvare una vita, la sezione si ripropone di organizzare per coloro che non hanno avuto modo di partecipare, ulteriori date anche per il 2024.

Il presidente AIISF Marche

Gianluca Falasca