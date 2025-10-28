Riceviamo e pubblichiamo

NerPharMa: dal cuore di Nerviano, la ripartenza industriale dopo la tempesta

di Bruno Pepi – RSA CUB NerPharMa (Nerviano, Milano)

Nel pieno della crisi che sta attraversando il gruppo NMS, tra chiusure, cessioni e incertezze occupazionali, esiste un presidio industriale che continua a rappresentare un punto di forza e una speranza per il territorio: NerPharMa, lo stabilimento produttivo di Nerviano specializzato nella lavorazione di farmaci oncologici orali e nella gestione di processi ad alta complessità GMP.

Un’eredità solida che guarda avanti

NerPharMa nasce come realtà produttiva interna al gruppo NMS, ma nel corso degli anni ha consolidato competenze tecniche, professionalità e procedure di qualità che le hanno consentito di distinguersi.

Dalle linee dedicate ai principi attivi ad alto contenimento alle aree di confezionamento primario e secondario, il sito ha sempre operato nel rispetto delle più rigide normative europee e americane, superando con successo diverse ispezioni regolatorie, inclusa la FDA.

Il valore del lavoro concreto

Mentre le società di ricerca del gruppo attraversano una fase di ridimensionamento, la produzione rappresenta oggi l’asse industriale stabile e la base da cui può ripartire l’intero ecosistema di Nerviano.

Dietro ogni linea di confezionamento, ogni batch record e ogni revisione di processo ci sono lavoratori che hanno continuato a garantire qualità, sicurezza e affidabilità anche nei momenti più difficili.

È questo lavoro silenzioso, ma essenziale, che ha mantenuto viva l’immagine di un sito capace di competere a livello internazionale.

La nuova fase industriale

Con l’approvazione ministeriale al recente cambio di proprietà, si apre per NerPharMa una nuova fase di rilancio.

Il piano, tuttora in via di definizione, mira a rafforzare la capacità produttiva, ottimizzare i processi e avviare collaborazioni e sinergie industriali con altre realtà del territorio, in particolare con il nuovo polo farmaceutico sorto nell’area adiacente, dove gruppi internazionali come Chiesi hanno scelto di investire in ricerca e sviluppo.

Questa prossimità geografica e industriale rappresenta un’occasione unica per creare un distretto biofarmaceutico integrato, in grado di generare innovazione, occupazione e valore condiviso per l’intero Alto Milanese.

Competenze e persone: il vero capitale

Il valore di NerPharMa non si misura solo in metri quadrati o fatturato, ma nelle persone che ogni giorno assicurano il rispetto delle norme di qualità e la continuità produttiva.

Tecnici, operatori, manutentori, addetti QA e QC, figure spesso invisibili ma decisive.

È su questo patrimonio umano che il rilancio deve fondarsi: con formazione, sicurezza e riconoscimento del merito.

Un modello di resilienza per l’industria italiana

NerPharMa dimostra che, anche in un contesto complesso, la fabbrica di qualità resta un pilastro del sistema farmaceutico nazionale.

È la prova che la manifattura specializzata può sopravvivere e prosperare accanto alla ricerca, se sostenuta da una gestione trasparente e da investimenti mirati.

L’interazione con i nuovi poli di ricerca e sviluppo presenti sul territorio può trasformare Nerviano in un vero hub farmaceutico lombardo, dove produzione e innovazione si completano a vicenda.

Conclusione: la forza della verità e del lavoro

La storia recente di Nerviano insegna che la verità industriale, prima o poi, emerge sempre: non si può costruire un futuro solido senza partire da ciò che funziona davvero.

Oggi, tra i reparti di produzione e confezionamento di NerPharMa, si respira un clima di cauta fiducia: la consapevolezza che la tempesta ha lasciato macerie, ma anche spazio per ricostruire meglio.

La rinascita parte da qui — dal lavoro concreto, dalla professionalità delle persone e da una nuova visione industriale capace di guardare avanti senza dimenticare chi, in silenzio, ha tenuto accese le luci del sito.

