Nicoletta Luppi, Presidente e AD di MSD Italia, ex ISF, nominata Presidente dello IAPG (Italian American Pharmaceutical Group)

Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato di MSD Italia, è stata nominata Presidente dello IAPG – Italian American Pharmaceutical Group – il Gruppo che riunisce le aziende farmaceutiche italiane a capitale americano e costituisce una delle componenti all’interno di Farmindustria.

Laureata in Lingue e Letterature Moderne, con un Master in Business Administration presso la “L.U.I.S.S.” School of Management di Roma, testimonial AMREF per la campagna sulle mutilazioni genitali femminili, nonché membro di “Valore D”, la prima associazione di imprese che “promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle Aziende e del Paese”, Nicoletta Luppi ha iniziato nel 1993 la sua carriera in MSD come ISF, ricoprendo negli anni diversi ruoli con crescenti responsabilità.

Nel 2012, è stata nominata Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Pasteur MSD (la Joint Venture tra Sanofi Pasteur e la Divisione Vaccini di MSD) e in tale ruolo è stata insignita del premio “CEO of the Year” (Premio “Le Fonti”, Area Farmaceutica) ed è stata eletta Presidente del Gruppo Vaccini Farmindustria. Nel 2015, Luppi è tornata in MSD Italia nel ruolo di Presidente e Amministratore Delegato.

Nel 2019 è stata inserita tra le “Businessperson of the Year” da Fortune Italia, nel 2021 tra i 100 Top Manager di Forbes Italia e, nel 2022, nella classifica di Forbes Italia delle “100 Donne Vincenti”. Da luglio del 2022, Nicoletta Luppi è inoltre Vice-Presidente di Farmindustria e componente del suo Comitato di Presidenza.

Pharmastar – Lunedi 11 Luglio 2022 estratto

