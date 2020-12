NOMOS. La Giornata Parlamentare del 14 dicembre 2020

L’Aula del Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi oggi alle 16.30 per l’esame votazioni sul decreto per la tutela della salute e le misure di sostegno economico connesse all’emergenza COVID, il cosiddetto decreto ristori, che comprende anche i successivi decreti bis, ter e quater che sono confluiti all’interno del provvedimento tramite emendamenti del Governo. A seguire potrebbe esaminare il cosiddetto decreto sicurezza approvato la settimana scorsa dalla Camera.

Le Commissioni del Senato

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, in sede riunita con la Giustizia, esaminerà il decreto in materia d’immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. La Giustizia esaminerà il disegno di legge sulla sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o d’infortunio. LaDifesa proseguirà il ciclo di audizioni sull’affare assegnato relativo ai profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale. La Finanzeesaminerà lo schema di decreto ministeriale di adozione del regolamento recante requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato e lo schema di decreto legislativo sul prospetto per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e ai fondi comuni monetari.

La Istruzione, in sede riunita con la Lavoro, esaminerà lo schema di decreto legislativo in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e di normativa sull’ammodernamento o costruzione d’impianti sportivi; svolgerà poi alcune audizioni sullo schema di decreto legislativo per il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. La Lavori Pubblici, oggi alle 14.00 e in sede congiunta con la Trasporti della Camera, ascolterà la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli sullo schema di contratto di programma tra MIT, Ferrovie dello Stato Italiane e Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT). A seguire, con la Industria, esaminerà lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Infine ascolterà il Presidente Francesco Caio, e l’amministratore delegato Fabio Lazzerini di Italia Trasporto Aereo sulla predisposizione del piano industriale della società.

La Agricoltura esaminerà lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento del Mipaaf per l’anno 2020, relativo a contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, lo schema di decreto legislativo per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, quello per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, quello per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri e quello per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite. La Attività produttive svolgerà diverse audizioni nell’ambito dell’affare assegnato sui sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio. La Lavoro si confronterà sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea. La Sanità proseguirà il ciclo di audizioni sull’affare assegnato per il potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell’epoca post Covid. La Territorio si confronterà sull’Atto comunitario quadro per il conseguimento della neutralità climatica. La Politiche dell’UE svolgerà diverse audizioni sugli atti europei relativi al cielo unico europeo e ascolterà l’Ambasciatore Tedesco in Italia S.E. Viktor Elbling sugli esiti della presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea.

L’Aula della Camera

L’Aulla della Camera tornerà a riunirsi giovedì alle 9.30 per la discussione della mozione sulle iniziative per la cura e il sostegno dei pazienti colpiti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e delle relative famiglie, e della mozione sulle iniziative per un ampio programma di investimenti e misure nel settore sanitario in relazione all’emergenza da COVID-19. Nella giornata di venerdì dovrebbe iniziare l’esame della legge di Bilancio.

Le Commissioni della Camera

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà diverse audizioni sulle pdl per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale e alcune sulle pdl sullo scioglimento dei Consigli degli Enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. La Giustizia svolgerà diverse audizioni sulla pdl per l’accesso alla professione forense e alcune sulle pdl relative a produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. Proseguirà il ciclo di audizioni sull’accesso alla professione forense e a seguire il ciclo di audizioni sulla pdl di delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei Magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Con la Esteri ascolterà i rappresentanti della organizzazione non governativa Medici contro il prelievo forzato di organi (DAFOH) e il Direttore della società dell’informazione – lotta contro la criminalità presso il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa, Jan Kleijssen sulla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015.

La Commissioni Esteri, con la Politiche dell’UE, ascolterà l’Ambasciatore Tedesco in Italia S.E. Viktor Elbling sugli esiti della presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea. La Difesa si confronterà sulle proposte di legge per il differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. Dalle 10.00, la Commissione Bilancio proseguirà l’esame degli emendamenti che sono stati presentanti alla legge di bilancio. La Finanze ascolterà l’Amministratore delegato di Borsa Italiana SpA, Raffaele Jerusalm nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica. Con la Attività Produttive si confronterà sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato.

La Cultura svolgerà delle audizioni sul reclutamento e stato giuridico dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca e alcune sullo schema di decreto legislativo in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione d’impianti sportivi e sullo schema di decreto legislativo per il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. La Ambiente svolgerà diverse audizioni sul contrasto al dissesto idrogeologico anche alla luce degli effetti causati dai recenti eventi metereologici nelle regioni settentrionali e ascolterà i rappresentanti dell’Unione Province d’Italia (UPI) nell’ambito dell’esame in della proposta di legge per l’adozione di programmi di intervento strategico per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Con la Trasporti svolgerà diverse audizioni sulla manutenzione e della sicurezza delle infrastrutture autostradali liguri e successivamente ascolterà Massimo Simonini, Amministratore Delegato di Anas, sulle iniziative concernenti il tratto stradale del colle di Tenda alla luce dei gravi danni subiti dall’infrastruttura a seguito dei recenti eventi atmosferici avversi; esaminerà poi la risoluzione per migliorare la competitività dei sistemi portuali, anche attraverso la semplificazione della disciplina del dragaggio.

La Trasporti proseguirà il ciclo di audizioni sulle pdl per la modifica al Codice della strada e alcune sullo schema di contratto di programma tra MIT, Ferrovie dello Stato Italiane e Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT), per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria. Con l’Ambiente esaminerà la risoluzione per migliorare la competitività dei sistemi portuali, anche attraverso la semplificazione della disciplina del dragaggio. Con la Attività Produttive si confronterà sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni e sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l’istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. La Attività produttive, con la Lavoro, svolgerà delle audizioni prospettive sulle industriali e occupazionali degli stabilimenti siderurgici ex ILVA e a seguire esaminerà lo schema di decreto ministeriale sulle modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell’energia. La Lavoro esaminerà la pdl sulle disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività, e le risoluzioni sui sistemi di protezione sociale per i lavoratori; ascolterà i rappresentanti di USB, CUB, COBAS e SGB nell’ambito dell’esame della proposta di legge sull’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini, e quelli di Assocontact nell’ambito della discussione della risoluzione sull’applicazione della normativa in materia di contratti a tempo determinato introdotta dal cosiddetto decreto dignità.

La Affari Sociali esaminerà il decreto per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, svolgerà delle audizioni sulle pdl per l’introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati ed esaminerà le risoluzioni per contrastare le ricadute sociali dell’emergenza epidemiologica. La Agricoltura proseguirà le audizioni sulla pdl in tema di ippicoltura, esaminerà lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento del Mipaaf per l’anno 2020, relativo a contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, e la pdl per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. Infine, la Politiche dell’UE esaminerà la legge di delegazione europea.