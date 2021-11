Comunicato OO.SS. Novartis licenzia unilateralmente due informatori. Inaccettabile!

In data odierna NOVARTIS FARMA ha comunicato alle OO.SS. ed alle RSU la decisione di licenziare unilateralmente due informatori, motivando tale azione con la chiusura al 30 Novembre 2021 di una linea oncologica aperta il 1° aprile di quest’anno.

Le OO.SS. e le RSU non possono accettare tale azione considerando che NOVARTIS ha oltre 2000 dipendenti ed un fatturato in crescita del 5%; in proiezione circa 1 miliardo e 650 milioni di Euro nell’anno 2021.

Questa decisione inqualificabile ed inaspettata, spezza il filo che in questi anni ha consentito di risolvere problematiche simili portandoci alla inevitabile sospensione delle relazioni sindacali.

Chiediamo il ritiro immediato dei licenziamenti e la convocazione di un tavolo per trovare una soluzione alternativa.