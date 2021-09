Lettere alla Redazione. Bene l’istituzione di un Tavolo Permanente sugli Integratori

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo i casi di epatite colestatica non infettiva in cui sono stati messi sotto la lente di ingrandimento alcuni integratori a base di Curcuma e al più recente caso di tossicità epatica in cui è stato tirato in ballo un integratore a base di Garcinia Cambogia, esprimo la mia soddisfazione per la decisione del Ministero della Salute e in particolare del Sottosegretario Andrea Costa di istituire un tavolo tecnico permanente per la sicurezza degli integratori!

Infatti molto spesso a torto si tende ad accusare senza prove scientifiche valide, vedi caso delle piante antrachinoniche e della loro presunta “Genotossicità”, Genotossicità smentità da nostri studi in vitro presentati al MIPAFF e alla Commissione del Senato per le Politiche Europee, i prodotti naturali o di inefficacia o pericolosità.

Questo tavolo spero fortemente con gente qualificata potrà essere un punto di riferimento per non solo la tutela dei cittadini e della salute ma dello stesso comparto dei botanicals!

Come Erbochimico esperto in Ricerca Farmacognostica sono pronto a dare il mio contributo perchè si tuteli il binomio salute naturale contro speculazioni che non hanno nulla a che fare con la scienza.

Paolo Pelini Professione Erbochimico Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Ricerca Farmacognostica, Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali e Ricerche Microbiota Piante Officinali Studio di Consulenza Scientifica e di Ricerca Erbochimico Pelini Roma – Italia

