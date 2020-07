Fedaiisf Foggia. Patrocinio a Onlus per assistenza ai bisognosi da Covid

Missione Africa è una Onlus CN con sede a Torremaggiore (FG) che opera da tempo con progetti sanitari. Quest’anno durante l’emergenza Covid hanno dirottato parte dei fondi per beni alimentari per le famiglie bisognose nel nostro territorio, per il confezionamento e distribuzione di disinfettanti, maschere, guanti ed elettromedicali per casa sollievo di S. Giovanni Rotondo.

A tal proposito, per fare omaggio a chi è stato in prima linea nella lotta al Covid (medici, infermieri e tutte le categorie coinvolta) hanno deciso di dedicare loro il tradizionale calendario: 13 artisti, professionisti ed amatori, hanno aderito al progetto realizzando 13 opere che rappresentano scene di sanitari in prima linea.

Oltra agli altri patrocinanti abbiamo creduto fosse d’obbligo anche la nostra presenza.

Fedaiisf Foggia