PELINI: Va Implementata la Ricerca Scientifica sulle Molecole Naturali ad uso Veterinario

Riceviamo e pubblichiamo

Va implementata la ricerca di fitoterapici per un suo veterinario, come coadiuvanti delle terapie classiche per offrire maggiori possibilità dal medico veterinario.

In ambito veterinario siamo ancora molto indietro sulla ricerca scientifica di molecole naturali che invece potrebbero essere molto utili in varie patologie sia per i nostri animali da affezione sia per quelli di allevamento!

Sarebbe utile che la ricerca ma anche le istituzioni promuovessero in maniera più concreta lo studio e lo sviluppo di molecole naturali non da sostituire alle terapie classiche se questo non vi è possibile ma sicuramente da integrare ad esse quando ovviamente questo sia consentito.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Ricerca Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica su Droghe ed Estratti Vegetali di Piante Medicinali

Roma – Italia