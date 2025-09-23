Pfizer e Roche entrano nel mercato globale dei farmaci anti-obesità

Pfizer entra nel mercato globale per i trattamenti per la perdita di peso con un’acquisizione di Metsera fino a 7,3 miliardi di dollari

Reuters – 23 settembre 2025 Di Mariam E Sunny e Michael Erman

22 settembre (Reuters) – Pfizer (PFE.N), ha detto lunedì che avrebbe acquisito lo sviluppatore di farmaci Metsera(MTSR.O), in un accordo del valore fino a 7,3 miliardi di dollari, compresi i pagamenti futuri, per cercare di prendere quote nel mercato del trattamento dell’obesità in rapida crescita.

Il mercato globale dei farmaci per l’obesità, che dovrebbe raggiungere i 150 miliardi di dollari entro i primi anni 2030, è alimentato dalla rapida adozione di terapie GLP-1 da parte di aziende come Novo Nordisk (NOVOb.CO), ed Eli Lilly (LLY.N). I produttori di farmaci stanno ora correndo per sviluppare trattamenti di nuova generazione, inclusi ormoni che possono aiutare i pazienti a perdere grasso preservando i muscoli.

Metsera porta il suo portafoglio di farmaci sperimentali per l’obesità, con MET-097i, un GLP-1 iniettabile, e MET-233i, che imita l’ormone pancreatico amilina, essendo correlati tra loro. MET-233i viene valutato come monoterapia mensile e in combinazione con MET-097i in studi in fase iniziale.

Pfizer ha detto che i dati in fase iniziale per MET-233i hanno mostrato un “potenziale profilo migliore della categoria”.

Secondo gli analisti, i programmi di dosaggio più facili potrebbero dare a Pfizer un vantaggio sul mercato. L’analista di Leerink Partners David Risinger ha previsto più di 5 miliardi di dollari di vendite di picco combinate per la pipeline di Metsera.

I dirigenti di Pfizer hanno detto di essere fiduciosi che il programma di dosaggio mensile del farmaco di Metsera avrebbe funzionato perché rimane nei pazienti abbastanza a lungo che il profilo degli effetti collaterali non sembra peggiorare tra le dosi.

“Un dosaggio mensile ben tollerato potrebbe avere enormi vantaggi, non solo per la manutenzione, ma anche per la comodità e la conformità”, ha detto il Chief Scientific Officer di Pfizer Chris Boshoff.

L’accordo segue le battute d’arresto di Pfizer nei propri sforzi di sviluppo con la pillola dimagrante danuglipron.

La società aveva cancellato lo sviluppo di una versione una volta al giorno di danuglipron in aprile dopo che un paziente in studio ha subito potenziali lesioni epatiche indotte da farmaci, che si sono risolte dopo che il farmaco è stato interrotto. Aveva interrotto lo sviluppo di una versione due volte al giorno alla fine del 2023 a causa di vari effetti collaterali.

Pfizer pagherà 47,50 dollari per azione in contanti a Metsera, rappresentando un premio di circa il 43% all’ultima chiusura della società con sede a New York.

Metsera ha anche diritto a ricevere ulteriori 22,50 dollari per azione a seconda del raggiungimento di alcuni traguardi delle prestazioni. Le sue azioni sono aumentate di oltre il 60% a 53,8 dollari, mentre Pfizer è aumentata di circa il 2%.

L’accordo dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2025.

Anche Roche nella corsa al farmaco antiobesità

Reuters – 22 settembre 2025

LONDRA, 22 settembre (Reuters) – Zealand Pharma (ZELA.CO), sta considerando un modello di vendita diretto al paziente per il farmaco sperimentale per la perdita di peso che sta sviluppando con Roche (ROG.S),insieme ai canali tradizionali degli assicuratori, ha detto lunedì il suo CEO a Reuters.

La società si aspetta i risultati della sua sperimentazione clinica a metà stadio del farmaco, petrelintide, nella prima metà del 2026 e prevede di iniziare una sperimentazione in fase avanzata nella seconda metà. Ha annunciato un accordo fino a 5,3 miliardi di dollari con Roche per co-sviluppare il farmaco a marzo.

In un’intervista, il CEO della Zealand Adam Steensberg ha detto che l’azienda sta riflettendo su una strategia diretta al consumatore fin dall’inizio a causa di come il mercato si è evoluto da Novo Nordisk (NOVOb.CO), ed Eli Lilly (LLY.N), ha lanciato le loro terapie GLP-1 dal 2021 in poi.

Dopo aver incontrato ostacoli all’accesso dei pazienti e aver lottato per garantire un’ampia copertura assicurativa negli Stati Uniti, entrambi i produttori di farmaci hanno successivamente lanciato piattaforme online dirette al consumatore. “Ci aspettiamo che questo mercato (diretto al consumatore) continui a crescere”, ha detto Steensberg.

Diversi grandi produttori di farmaci tra cui Roche, Lilly e Pfizer (PFE.N), hanno detto che sono aperti a offrire alcuni dei loro farmaci più venduti direttamente a pazienti o aziende, piuttosto che attraverso i canali assicurativi, a seguito delle pressioni degli Stati Uniti del Presidente Donald Trump.

Trump ha scritto una lettera a 17 produttori di farmaci a luglio chiedendo loro di creare piattaforme dirette al consumatore per vendere i loro farmaci ai pazienti statunitensi.

I farmaci per l’obesità si prestano alla terapia cronica e al coinvolgimento in stile consumatore, proprio come comprare un prodotto che usi a lungo termine, ha detto Steensberg. Steensberg ha detto che il modello richiede ancora una prescrizione, quindi non è da banco, ma sarebbe consegnato tramite telemedicina o cliniche virtuali, come nel caso attuale dell’iniezione Wegovy di Novo e dello Zepbound di Lilly. Il farmaco sperimentale della Zealand si basa su un ormone diverso, l’amilina, per le iniezioni di GLP-1. L’amilina ha dimostrato nei primi studi clinici di causare effetti collaterali gastrointestinali meno gravi e frequenti.

Metsera è un’azienda biofarmaceutica in fase clinica che accelera la prossima generazione di farmaci per l’obesità e le malattie metaboliche. Metsera sta promuovendo un ampio portafoglio di incretina orale e iniettabile, non incretina e terapie combinate con potenziali profili best-in-class per affrontare molteplici obiettivi terapeutici e soddisfare le esigenze future di un panorama di trattamento per la perdita di peso in rapida evoluzione. Metsera è stata fondata nel 2022 e ha sede a New York City. Per ulteriori informazioni, www.metsera.com.

Nota:

Amilina

L’amilina è un ormone peptidico sintetizzato dalle cellule β pancreatiche insieme all’insulina, e ad essa co-secreto in risposta ai pasti e alle condizioni di iperglicemia.

Al pari dell’insulina, l’amilina è particolarmente attiva sul metabolismo del glucosio, tanto che un suo analogo sintetico (pramlintide) è stato autorizzato dalla FDA come medicinale per il trattamento del diabetemellito (nome commerciale Symlin ®), sia di tipo I che di tipo II, in sinergia con l’insulina.

Proprio come i farmaci contenenti insulina, la pramlintide dev’essere somministrata per iniezione sottocutanea, dato che una volta ingerita sarebbe completamente inattivata, come del resto accade per le proteine di origine alimentare.

Amilina e pramlintide si sono dimostrate in grado di:

Gli effetti collaterali degli analoghi dell’amilina sono correlati al rallentato svuotamento gastrico, con possibile comparsa di nausea e vomito. La potenziale capacità di promuovere la riduzione del peso corporeo, dati gli effetti anoressizzanti esplicati a livello centrale, rendono i derivati dell’amilina di particolare utilità nei diabetici obesi.

L’amilina umana contiene una sequenza peptidica amiloidogenica, che la predispone a precipitare formando amiloide, specialmente quando prodotta e secreta in eccesso. Si ipotizza pertanto che l’ipersecrezione insulinica ed amilinica – che si riscontra come risposta compensatoria delle cellule β pancreatiche all’insulinoresistenza – sia coinvolta nel danno cellulare pancreatico che spalanca le porte al diabete mellito di tipo II.

