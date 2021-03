Piacenza Sera. Silvia Brega presidente dell’associazione di Piacenza

Informatori scientifici, Silvia Brega presidente dell’associazione di Piacenza

Eletto il nuovo direttivo Associazione informatori scientifici del farmaco di Piacenza, a netta maggioranza femminile.

Piacenza Sera – 10 marzo 2021

Il direttivo è così composto: la presidente Silvia Brega, vice presidenteCarla Passioni, segretario Luca Bertoni, tesoriere Paola Nicotera, consigliere Laura Gnocchi, consigliere Nicola Cella, consigliere Giovanni Cervini.

Il collegio sezionale dei Sindaci e Probiviri: presidente Manolo Schiavi, consigliere effettivo Giuseppina Corradi, consigliere effettivo Gabriele Segalini.

“In qualità di neo presidente dell’Associazione ISF, a nome di tutto il direttivo ringrazio il presidente uscente Domenico Rossi e i colleghi Capra e Ferruccio Salvini per l’impegno profuso in decenni della loro preziosa presenza nell’Associazione” scrive Silvia Brega in una nota.

“Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno accordato la fiducia nel rappresentarli nella consapevolezza che il periodo storico epocale che stiamo vivendo e che sta condizionando le nostre vite sia nel privato che lavorativamente parlando, ci impone un cambio di passo”.

“L’adesione all’unanimità a Fedaiisf nazionale e soprattutto regionale, oggi più che mai si impone ed il lavoro prezioso profuso in questi anni dai colleghi, rappresentando le istanze della categoria ai tavoli istituzionali è stato, è, e sarà indispensabile. Il nostro totale sostegno a Fedaiisf nazionale e soprattutto regionale”.

“La personale esperienza trentennale sul campo – continua – mi ha permesso di conoscere e comprendere ogni minima sfumatura dei cambiamenti a cui tutti noi stiamo assistendo nel mondo sanitario e che ci preoccupano non poco. La nostra esperienza deve e sarà messa al servizio per la difesa di una buona sanità, di diritti che in primis come cittadini nonché pazienti e contribuenti, abbiamo il sacrosanto dovere di difendere”.

“Le sfide sono impegnative, gli ostacoli si sono moltiplicati con l’acceleratore Covid ma, la professionalità che distingue la categoria degli informatori scientifici del farmaco deve essere assolutamente evidenziata in uno dei periodi più delicati della storia sanitaria”.

“Il Direttivo di AIISF di Piacenza è costituito da colleghi con consolidata esperienza e grande professionalità ai quali va tutta la mia stima ma la nota di freschezza donata da Luca Bertoni che, in qualità di Segretario e forte della sua giovane età classe 1991, rappresenta all’interno della nostra Associazione il futuro e soprattutto quel futuro positivo che tutti noi abbiamo il dovere di auspicare, pretendere e sostenere per le nuove generazioni”.

“Questo da parte nostra rappresenta il segnale di speranza che Aiisf di Piacenza vuole trasmettere all’opinione pubblica.

“Sono onorata di rappresentare tutti gli associati che, in nome dell’informazione medico scientifica seria, onesta, e nel rispetto delle regole, non solo vuole con determinazione evidenziare la deontologia imposta dalle Aziende aderenti a Farmaindustria ma, personalmente, nel ruolo che mi è stato assegnato, rappresento una categoria che nella totalità dei nostri Associati, della deontologia professionale ne fa un punto di forza”.

“La sfida osservando il futuro è sicuramente ardua ma, siamo certi che la competenza, la serietà e l’adeguata preparazione faranno la differenza L’informatore scientifico del farmaco, trait d’union tra le Aziende farmaceutiche e i clinici, rappresenta la garanzia necessaria in quanto non esiste ricerca senza clinica e clinica senza ricerca”.

“Ci impegneremo ogni giorno affinché il rapporto con la classe medica avvenga nell’ottica della massima collaborazione nel segno del rispetto reciproco e della professionalità, qualità che oggi più che mai ci devono contraddistinguere. Questo sarà il nostro impegno!”