AIISF Perugia. Corso BLSD

Alcuni membri della Sezione AIISF di Perugia, federata Fedaiisf, hanno partecipato con entusiasmo al Corso BLSD presso la Croce Rossa di Corciano. Esperienza utilissima.

La formazione BLSD (basic life support defibrillation) si distingue innanzitutto per i destinatari a cui è rivolta: personale sanitario oppure operatori laici. La formazione è soprattutto pratica, e permette di capire come intervenire tempestivamente con il defibrillatore.

È importante ricordare che, a differenza del corso di primo soccorso, non si tratta di un tipo di formazione obbligatoria per i non sanitari, o almeno non per tutti. Vi sono dei contesti nei quali la presenza del defibrillatore è obbligatoria, ovvero:

uffici della pubblica amministrazione con almeno 15 dipendenti e con servizi aperti al pubblico;

porti, aeroporti e stazioni ferroviarie;

aerei, treni e navi con percorrenza continuata – senza possibilità di fermate intermedie – di almeno 2 ore;

società sportive dilettantistiche e professionistiche.

È chiaro, dunque, come in questi casi siano richiesti anche degli operatori BLSD, opportunamente formati, in grado di usare il defibrillatore.

Al di là degli obblighi di legge, tuttavia, data l’importanza vitale (nel vero senso della parola!) di questo strumento, è importante che anche AIISF partecipi con i propri associati alla formazione BLSD. Il corsi viene fornito gratuitamente a quegli associati che vogliono aderire su base volontaria.

Un “regalo” che può salvare una vita: non solo sul lavoro, ma ovunque.