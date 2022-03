Progetto per il controllo della tossicità dei prodotti vegetali

In questi anni ci sono stati molti attacchi in direzione degli estratti vegetali e in generale del naturale, attacchi ingiustificati che sono andati dalla semplice inefficacia di un estratto alla presunta tossicità.

Per questo abbiamo deciso di formare un progetto scientifico che valuti in maniera seria ed obiettiva i vari alert che provengono dalle maggiori agenzie governative mondiali sui vari prodotti vegetali con l’ausilio di tecniche avanzate.

Questo progetto prende il nome di Cytotoxicology Research Italy che si occuperà non solo della caratterizzazione dei vari estratti e del loro controllo fitochimico ma anche di valutare la tossicità cellulare anche mediante tecniche computerizzate.

Paolo Pelini – Professione Erbochimico

Ricerca Farmacognostica e Citotossicologica Estratti Vegetali

Responsabile Scientifico e Fondatore Cytotoxicology Research Italy – Ricerca Citotossicologica Microbiologica Estratti Vegetali Roma

