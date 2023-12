Proposta di Legge sulla Figura del Naturopata per Animali inviata al Presidente della Repubblica al Governo e al Parlamento

Alla cortese attenzione della stampa come anticipato nella lettera inviata al governo e ai media il giorno 21/11/223,

Venerdì 1/12/2023

Ho inoltrato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai presidenti di camera e senato e al governo la richiesta corredata di una bozza di proposta di legge per la regolamentazione e la istituzione della figura del naturopata per animali.

Certo dell’importanza della nostra figura nel panorama del Benessere degli animali nonché nel comparto ricerca, in quanto come ha dimostrato la pandemia è importante tutelare La salute dei nostri amici a quattro zampe perché essa siedi percuote anche sulla nostra, la nostra figura professionale di naturopata per animali può diventare in stretta collaborazione con la figura del medico veterinario un’arma vincente per tale scopo le istituzioni di un professionista esperto nei rimedi naturali che lavori in stretta sinergia con la medicina allopatica promossa dalla medicina veterinaria è oramai indispensabile non più rimandabile in quanto come ho già detto in mie precedenti affermazioni alla stampa è in primis l’opinione pubblica a richiedere tale figura che sa già dimostrando un enorme efficacia nel benessere animale.

È compito ora del governo e del parlamento riconoscere il nostro lavoro e la nostra figura professionale affinché essa possa lavorare in piena legittimazione normativa e poter prestare al meglio le sue enormi competenze in ambito naturale.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali Responsabile Scientifico: Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali CCDsSN Roma – Italia

Tel: 351/8681643

E-mail: paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it

CV: https://dmhomes.academia.edu/PaoloPelini/CurriculumVitae