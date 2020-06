Provincia Autonoma Trento. La sospensione dell’attività degli ISF è prorogata al 15 giugno

OGGETTO: COVID – 19: sospensione delle visite da parte degli Informatori Scientifici del Farmaco e dei rappresentati di dispositivi medici presso le strutture del Servizio Sanitario Provinciale, le strutture private convenzionate, gli ambulatori dei medici convenzionati e le farmacie territoriali ULTERIORE PROROGA

In riferimento alla nota prot. 41059 del 10/03/2020, con la quale è stata disposta la sospensione delle visite in oggetto fino al 3 aprile, ed alla nota prot. 54577 del 09/04/2020, con la quale tale sospensione è stata prorogata fino al 3 giugno, si dispone con la presente di rinnovare ulteriormente la proroga fino al 15 giugno 2020, in attesa di concordare con le Direzioni mediche degli ospedali e con il Servizio territoriale le modalità più idonee per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività di informazione scientifica.

Restano quindi valide fino al 15 giugno le disposizioni contenute nella nota prot. 41059 del 10/03/2020, che prevedono comunque lo svolgimento dell’attività da remoto e, in via eccezionale, l’accesso degli Informatori scientifici e dei rappresentanti di dispositivi medici in caso di problematiche urgenti correlate alla sicurezza di utilizzo del farmaco o del dispositivo, non risolvibili con modalità alternative.