Disposizioni locali sull’attività degli ISF

L’elenco che segue, per forza di cose, è altamente incompleto e sarà in continuo aggiornamento man mano che ci perverranno notizie. Tutti i giorni ormai una casa della salute, un ospedale o anche i singoli reparti chiudono o rendono impossibile l’accesso agli ISF. Molti autori di questi provvedimenti restrittivi poi conoscono l’ISF solo attraverso leggende metropolitane, non sanno nemmeno come si chiamano, figuriamoci se sanno che lavoro fanno realmente. Comunque l’elenco che segue può essere utile per avere una idea di cosa sta accadendo.

Abruzzo: ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila –

Basilicata: Basilicata –

Calabria: Ospedale San Francesco di Paola (CS) – Cosenza Osp. Annunziata – Osp. Polistena –

Campania: Salerno Osp. Universitario – Villa Betania Napoli – ASL Napoli 1 Centro – Napoli Osp. del Mare – Napoli Osp. Cardarelli –

Emilia-Romagna: Modalità di accesso alle strutture regionali – Strutture AUSL Bologna –

Friuli Venezia Giulia: Az. Univ. Giuliano Isontina – Strutture ASUGI –

Lazio: Roma Policlinico Gemelli –

Liguria: Savona e provincia –

Lombardia: Pavia Ist. Maugeri –

Marche: Asl Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto –

Molise: Molise – Come linee guida:Allegato 1

Piemonte: Torino Osp. Maurizio – AOU Novara – Novara AOU Maggiore della Carita

Puglia: Policlinico di Bari –

Sardegna: Osp. Businco, Microcitemico, San Michele dell’AO Brotzu – CTO Iglesias su appuntamento – San Gavino previa chiamata – Poliamb. Oristano accesso vietato –

Sicilia: Catania Policlinico – Palermo Osp. Cervello –

Toscana: USL Toscana Nord Ovest – AOU Senese – ASL Toscana Centro –

Trentino Alto Adige: APSS Trento –

Umbria: Regione Umbria –

Valle D’Aosta: Come da linee guida

Veneto: Osp. ULSS3 Mestre – Belluno ULSS1 Osp. San Martino –