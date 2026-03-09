Pubblicata in Gazzetta Ufficiali la nota AIFA N01 sugli inibitori di pompa protonica

Con la Determina n. 238 del 4 marzo 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 marzo, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha ufficialmente istituito la Nota NØ1, dando seguito alla delibera del consiglio di amministrazione n. 10 del 28 gennaio 2026.

La Nota N01 è circoscritta a cinque principi attivi: esomeprazolo, lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo e rabeprazolo. Restano fuori misoprostolo, roxatidina, ranitidina, nizatidina, famotidina e cimetidina, che pure comparivano nelle note abrogate. Per famotidina e misoprostolo, già classificati in fascia A, cade ogni limitazione prescrittiva precedentemente prevista: i medici potranno prescriverli a carico del Ssn senza i vincoli delle vecchie Note 1 e 48. Per gli altri principi attivi esclusi — roxatidina, ranitidina, nizatidina e cimetidina — la questione è di fatto superata dalla realtà di mercato: nessuno di essi risulta attualmente in commercio in Italia.

La nuova nota riorganizza le condizioni di prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale degli Inibitori di Pompa Protonica (IPP).

“La spesa complessiva dei medicinali di cui alla Nota AIFA N01, è pari ad euro 619,80 milioni per l’anno 2024, registrando una variazione in diminuzione del 5,5 per cento rispetto all’anno precedente. L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvederà al monitoraggio della spesa e dei consumi, a dodici mesi dalla data di efficacia del presente atto, al fine di verificare l’impatto della decisione, riservandosi, in caso di scostamento della percentuale di diminuzione registrata (5,5%), ossia un incremento della spesa rispetto al valore di euro 585,71 milioni, la facolta’ di avviare d’ufficio un nuovo procedimento di rinegoziazione dei medicinali assoggettati alla disciplina della Nota AIFA N01”.

Le determina ha effetto dal 22 marzo 2026.

AIFA – comunicato del 3 febbraio

Il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, nella seduta del 28 gennaio 2026, ha deliberato l’introduzione della nota “N01” con contestuale abrogazione delle precedenti Note 1 e 48.

La Nota N01 ha l’obiettivo di disciplinare le condizioni di prescrivibilità a carico del SSN degli IPP: omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo e rabeprazolo, in varie formulazioni e dosaggi. Oltre ad aggiornare le condizioni di uso appropriato di questi medicinali, la Nota definisce alcuni elementi rilevanti, in relazione alle limitazioni della prescrizione cronica di IPP.

La Nota, messa a punto dalla Commissione Scientifica ed Economica di AIFA, è il risultato di un lavoro di coordinamento tra l’Agenzia, la medicina generale e le società scientifiche. Il testo è stato sviluppato nell’ambito del “Tavolo tecnico per la revisione delle Note e dei Piani terapeutici”

