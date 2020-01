Regione Emilia-Romagna. Il 20 gennaio verrà firmato l’accordo regionale sul regolamento per l’informazione scientifica ed il 22 verrà illustrato agli ISF della Regione a Modena

Dopo le ultime osservazioni e suggerimenti delle parti coinvolte, è stata convocato dalla Regione Emilia-Romagna per lunedì 20 gennaio 2020 il Gruppo di Lavoro per l’informazione Scientifica, di cui Fedaiisf fa parte, per approvare e sottoscrivere l’accordo raggiunto che darà piena operatività al nuovo applicativo ed alle nuove regole, uniche per tutta la regione. Il Gruppo di Lavoro ha avuto il difficile compito di conciliare le norme ANAC che la Regione deve applicare e le esigenze lavorative degli ISF.

Mercoledì 22 gennaio 2020 alle 20,15 è convocata presso Centro Famiglia di Nazaret strada Formigina 319, Modena la riunione della sezione AIISF/FEDAIISF di Modena a cui sono stati invitati la Dr.ssa Solfrini, coordinatrice del Gruppo di Lavoro Regionale per l’ISF, ed il Dr. Boschini relatore della legge regionale n.19 del 05/12/2018 “Promozione della Salute del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria”.

La Dr.ssa Valentina Solfrini, che ha l’incarico di Professional area farmaco e dispositivi medici, Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna, ed il Dr. Giuseppe Boschini hanno accettato volentieri l’invito e saranno quindi presenti.

l’Assemblea modenese sarà quindi allargata a tutti gli ISF della Regione Emilia-Romagna perché sarà l’occasione per conoscere direttamente l’accordo raggiunto e chiedere ai responsabili regionali i termini applicativi e pratici del nuovo regolamento e sarà anche l’occasione per chiarire ogni eventuale dubbio.

I relatori spiegheranno anche i progetti sulla salute in cui intendono coinvolgere attivamente gli ISF come categoria e come sarà valorizzata la figura dello stesso ISF per il futuro in ambito regionale.

Pertanto tutti gli ISF della Regione sono invitati a partecipare ed in particolare sono invitate le delegazioni di tutte le sezioni provinciali, in modo da raccogliere e trasmettere in tutta la regione i primi input sui contenuti dell’accordo stesso.

