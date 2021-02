Regione Lazio. Mozione On. Tripodi: “Disporre con la massima urgenza gli ISF tra le categorie prioritarie per la vaccinazione anti Covid”

in data 2 dicembre 2020 tra i primi Paesi europei, l’Italia ha presentato “in data 2 dicembre 2020, le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti- SARS-Cov-2/COVID-19, elaborate da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, recanti l’identificazione delle categorie da vaccinare con priorità nella fase iniziale a limitata disponibilità dei vaccini. Le categorie individuate sono quelle degli operatori sanitari e socio-sanitari, nonché residenti e personale delle RSA;

lo stesso Piano Vaccinale Nazionale contempla, invece, tra i professionisti con priorità i Chimici ed i Fisici, che diversamente dagli ISF non incrociano mai i medici, i paramedici ed i pazienti, come pure ad oggi sono stati vaccinati gli impiegati amministrativi, il personale delle ditte esterne ed i corrieri che portano merci in ospedale non comprendiamo perché non vaccinare gli ISF, ISF che per Legge, D.Lgs. 219/06, devono assolvere a due fondamentali funzioni sociali, l’ AGGIORNAMENTO MEDICO e la FARMACOVIGILANZA;